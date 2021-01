Coronavirus Update US: Joe Biden के शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा देने पहुंचे 150 नेशनल गार्ड संक्रमित, मचा हड़कंप

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह (Inauguration of Joe Biden) में तैनात रहे 150 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर सामने आने के बीच एक अमेरिकी अधिकारी ने भी इस खबर की पुष्टि की है. सैन्य अधिकारियों के मुताबिक राजधानी में इनॉग्रेशन डे पर बुलाए गए सुरक्षाकर्मियों की तैनाती से पहले उनकी स्क्रीनिंग हुई थी और शरीर का तापमान भी मापा गया था. सेना के मुताबिक हजारों सैनिकों के उनके घर लौटने के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

अमेरिका में करीब 4 लाख, 10 हजार लोग कोरोना संक्रमण की वजह से मौत का शिकार हो चुके हैं. इसबीच ताजा अपडेट से शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद हैरान है. अमेरिकी प्रशासन ने वहां मौजूद सभी लोगों ने जरूरी एहतियात बरतने की अपील की है. दरअसल अमेरिका में 6 जनवरी को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की हिंसा के बाद, इनॉग्रेशन डे पर भी हिंसा की आशंका थी.

हालात से निपटने के लिए यहां 25 हजार अतिरिक्त नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया था. US अधिकारियों का कहना है कि कोरोना संक्रमित सुरक्षाकर्मियों की संख्या और बढ़ सकती है. संक्रमित नेशनल गार्ड्स के करीबी संपर्क में आए लोगों को एहतियात बरतने के आदेश जारी किए गए हैं.

जो बाइडेन ने देश को कोरोना महामारी से निकालने के लिए कई अरब डॉलर की योजना बनाई है. 20 जनवरी को बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी. सेना के मुताबिक हजारों सैनिकों के घर लौटने के इंतजाम किए गए हैं. और अगले पांच से दस दिन में वॉशिंगटन से 15 हजार सुरक्षाकर्मियों को उनके घर वापस भेजने की उम्मीद है.

सोशल मीडिया पर सैकड़ों ऐसी तस्वीरें घूम रही हैं जो ये दिखाती हैं कि एक्स्ट्रा फोर्स को रोकने के लिए सही से इंतजाम नहीं किए गए हैं. कई सैनिक इधर उधर गैरेज पर रुके हैं. किसी ने पार्किंग एरिया में डेरा डाला है. उनके पास फोन चार्ज करने जैसी जरूरी सुविधाएं भी नहीं है.

इस हालत को लेकर कई सांसदों ने नाराजगी भी जताई है.

This is an insult to all National Guard units that followed orders and served in the cold and rain through the night without fail. They protected our Capitol when we needed them most. (thread)https://t.co/429OpjUNU5

— Rep. Brendan Boyle (@CongBoyle) January 22, 2021