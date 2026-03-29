ईरान-US तनाव चरम पर: मिडिल ईस्ट में 3500+ अमेरिकी सैनिक तैनात, USS Tripoli ऑपरेशन जोन में पहुंचा

28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया था. इस हमले को एक महीने पूरे हो चुके हैं अब अमेरिका ने ईरान में अभियान तेज कर दिया है. मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ते तनाव ने एक बार फिर क्षेत्र की स्थिति को बेहद संवेदनशील बना दिया है. हालात को देखते हुए अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत में तेजी से इजाफा किया है. ताज़ा जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में अब 3500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात किए जा चुके हैं और हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने भी इस तैनाती की पुष्टि की है.

यहां सबसे खास बात यह है कि अपडेटेड युद्ध का जहाज यूएसएस त्रिपोली अपने तय ऑपरेशनल जोन में पहुंच चुका है. इस जहाज पर करीब 2500 मरीन सैनिक मौजूद हैं, जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सैन्य गतिविधियां इस बात का संकेत हैं कि अमेरिका क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहता है. हालांकि, इससे तनाव और बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि हर नई तैनाती हालात को और जटिल बना सकती है.

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U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026

मिडिल ईस्ट में सेना को मजबूत कर रहा अमेरिका

यूएसएस त्रिपोली जैसे आधुनिक युद्धपोत की तैनाती से मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी और मजबूत होती दिख रही है. यह युद्धपोत खास इसलिए भी है क्योंकि यह F-35 स्टील्थ फाइटर जेट और ओस्प्रे जैसे अत्याधुनिक विमानों को ऑपरेट करने में सक्षम है, जिससे इसकी मारक क्षमता और रणनीतिक भूमिका काफी बढ़ जाती है. पहले इसे जापान में तैनात किया गया था, लेकिन बदलते हालात को देखते हुए करीब दो हफ्ते पहले इसे मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया गया. इससे साफ है कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहता है.

अब तक11,000 से ज्यादा ठिकानों पर निशाना

मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात अब खुलकर सैन्य टकराव की ओर इशारा कर रहे हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक, 28 फरवरी से शुरू किए गए ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ के तहत अब तक 11,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं. इतने बड़े पैमाने पर हो रही कार्रवाई से साफ है कि यह संघर्ष सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यापक रूप ले चुका है.

ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस के एयर बेस को किया टारगेट

इसी बीच स्थिति तब और गंभीर हो गई जब ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया. यह हमला सीधे तौर पर अमेरिका की मौजूदगी वाले ठिकाने पर था, जिससे तनाव और भड़क गया.रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हमले में कम से कम 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं. इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है और आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है.