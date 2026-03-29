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Hindi Newsदुनियाईरान-US तनाव चरम पर: मिडिल ईस्ट में 3500+ अमेरिकी सैनिक तैनात, USS Tripoli ऑपरेशन जोन में पहुंचा

ईरान-US तनाव चरम पर: मिडिल ईस्ट में 3500+ अमेरिकी सैनिक तैनात, USS Tripoli ऑपरेशन जोन में पहुंचा

Middle East Crisis: अमेरिका सिर्फ यूएसएस त्रिपोली ही नहीं, बल्कि USS Boxer और सैन डिएगो से अन्य नौसैनिक यूनिट्स को भी तेजी से इस इलाके में भेजा जा रहा है. इन तैनातियों को देखकर माना जा रहा है कि अमेरिका किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रहा है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 29, 2026, 06:18 AM IST
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अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में उतारे सैनिक Photo - X
अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में उतारे सैनिक Photo - X

28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया था. इस हमले को एक महीने पूरे हो चुके हैं अब अमेरिका ने ईरान में अभियान तेज कर दिया है. मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ते तनाव ने एक बार फिर क्षेत्र की स्थिति को बेहद संवेदनशील बना दिया है. हालात को देखते हुए अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत में तेजी से इजाफा किया है. ताज़ा जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में अब 3500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात किए जा चुके हैं और हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने भी इस तैनाती की पुष्टि की है. 

यहां सबसे खास बात यह है कि अपडेटेड युद्ध का जहाज यूएसएस त्रिपोली अपने तय ऑपरेशनल जोन में पहुंच चुका है. इस जहाज पर करीब 2500 मरीन सैनिक मौजूद हैं, जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सैन्य गतिविधियां इस बात का संकेत हैं कि अमेरिका क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहता है. हालांकि, इससे तनाव और बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि हर नई तैनाती हालात को और जटिल बना सकती है.

 

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मिडिल ईस्ट में सेना को मजबूत कर रहा अमेरिका

यूएसएस त्रिपोली जैसे आधुनिक युद्धपोत की तैनाती से मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी और मजबूत होती दिख रही है. यह युद्धपोत खास इसलिए भी है क्योंकि यह F-35 स्टील्थ फाइटर जेट और ओस्प्रे जैसे अत्याधुनिक विमानों को ऑपरेट करने में सक्षम है, जिससे इसकी मारक क्षमता और रणनीतिक भूमिका काफी बढ़ जाती है. पहले इसे जापान में तैनात किया गया था, लेकिन बदलते हालात को देखते हुए करीब दो हफ्ते पहले इसे मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया गया. इससे साफ है कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहता है.

अब तक11,000 से ज्यादा ठिकानों पर निशाना

मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात अब खुलकर सैन्य टकराव की ओर इशारा कर रहे हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक, 28 फरवरी से शुरू किए गए ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ के तहत अब तक 11,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं. इतने बड़े पैमाने पर हो रही कार्रवाई से साफ है कि यह संघर्ष सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यापक रूप ले चुका है.

ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस के एयर बेस को  किया टारगेट

इसी बीच स्थिति तब और गंभीर हो गई जब ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया. यह हमला सीधे तौर पर अमेरिका की मौजूदगी वाले ठिकाने पर था, जिससे तनाव और भड़क गया.रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हमले में कम से कम 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं. इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है और आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है.

यह भी पढ़ेंः मिडिल ईस्ट युद्ध का एक महीना... अमेरिका-ईरान जंग से अरब देशों को कितना नुकसान?

 

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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