Hindi NewsदुनियाIsrael US Airstrike: इजरायल-US की ईरान पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक, मिनाब में 85 छात्राओं की मौत से मचा हड़कंप

Israel US Airstrike: इजरायल-US की ईरान पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक, मिनाब में 85 छात्राओं की मौत से मचा हड़कंप

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के किए गए हमलों को रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है एक तरफ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दबाव बनाना और दूसरी ओर वहां की इस्लामिक नेतृत्व व्यवस्था को कमजोर करना. हालांकि इस हमले में हुए नागरिकों, खासकर स्कूली बच्चियों की मौत ने इस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Feb 28, 2026, 10:15 PM IST
ईरान की 85 छात्राओं की इजरायली-अमेरिकी हमले में मौत Photo - AI
ईरान की 85 छात्राओं की इजरायली-अमेरिकी हमले में मौत Photo - AI

Iran Girls School Attack: Iran Israel Conflict: इजरायल और अमेरिका की संयुक्त एयरस्ट्राइक ने ईरान पर हमला बोल दिया है. इस हमले में ईरान ने बड़ा नुकसान उठाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हमला दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में हुआ, जहां एक स्कूल भी इसकी चपेट में आ गया. इस हमले में करीब 85 स्कूली छात्राओं की मौत की खबर है, जिससे पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. बताया जा रहा है कि ये एयरस्ट्राइक ईरान के संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाकर की गई थीं. अमेरिका और इजरायल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता जताते रहे हैं. 

इन हमलों को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है एक तरफ ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दबाव बनाना और दूसरी ओर वहां की इस्लामिक नेतृत्व व्यवस्था को कमजोर करना. हालांकि इस हमले में हुए नागरिकों, खासकर स्कूली बच्चियों की मौत ने इस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ईरान ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी इस घटना को लेकर चिंता बढ़ गई है. यह घटना मध्य-पूर्व में पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और अधिक अस्थिर कर सकती है.

यूएस-इजरायली हमले में 85 छात्राओं की मौत

ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव ने एक दर्दनाक मोड़ ले लिया है. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजरायल और अमेरिका की ओर से किए गए हवाई हमलों में एक गर्ल्स स्कूल को निशाना बनाया गया, जिसमें करीब 85 छात्राओं की मौत हो गई. यह खबर सबसे पहले राजधानी तेहरान से सामने आई और देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई. बताया जा रहा है कि यह घटना मिनाब शहर में हुई, जहां ईरान के पैरामिलिट्री बल रिवोल्यूशनरी गार्ड का एक अहम बेस भी मौजूद है. इसी वजह से माना जा रहा है कि यह इलाका रणनीतिक रूप से संवेदनशील था. मिनाब में हुई ये मौतें इस ऑपरेशन के दौरान दर्ज की गई पहली पुष्टि की गई मौतें हैं, जिसने हालात को और गंभीर बना दिया है.

हमलों के बाद ईरान में बेचैनी और डर का माहौल

ईरान पर अमेरिका और इजरायल के ज्वाइंट हमलों के बाद पूरे देश में बेचैनी और डर का माहौल है. हालात की गंभीरता को देखते हुए ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने राजधानी तेहरान के लोगों को शहर छोड़ने की सलाह दी है. सिक्योरिटी बॉडी ने अपने बयान में कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए लोग शांति बनाए रखें और यदि संभव हो तो अस्थायी रूप से अन्य शहरों या सुरक्षित स्थानों की ओर चले जाएं. इस घटनाक्रम ने ईरान-इजरायल टकराव को और भड़का दिया है. क्षेत्र में पहले से ही तनाव चरम पर है और इस हमले के बाद स्थिति और अस्थिर होती दिखाई दे रही है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब इस पर टिकी हैं कि आगे हालात किस दिशा में बढ़ते हैं?

डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी जनता से अपील

ईरान पर हुए ताज़ा हमलों के बाद हालात तेजी से बदलते नजर आए. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सख्त बयान जारी करते हुए ईरान की जनता से 'अपनी किस्मत पर खुद कंट्रोल करने' की अपील की. उन्होंने कहा कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से देश पर काबिज मौजूदा नेतृत्व के खिलाफ लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए. शुरुआती हमलों में कुछ धमाके तेहरान में उस इलाके के आसपास हुए, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का दफ्तर स्थित है. ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि हमले सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि देश के कई हिस्सों में धमाकों की खबरें आईं हैं. राजधानी तेहरान से उठते धुएं के गुबार की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहीं हैं.

