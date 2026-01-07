Advertisement
trendingNow13066416
Hindi Newsदुनिया2003 में गलती की, 2026 की माफी! Oxford ने शिवाजी महाराज को लेकर वो क्या लिखा था कि जोड़ने पड़े हाथ?

2003 में गलती की, 2026 की माफी! Oxford ने शिवाजी महाराज को लेकर वो क्या लिखा था कि जोड़ने पड़े हाथ?

OXford University Press: साल 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने शिवाजी महाराज पर कुछ ऐसा लिख दिया था कि अब उसे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी है. ये मामला लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 07, 2026, 11:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2003 में गलती की, 2026 की माफी! Oxford ने शिवाजी महाराज को लेकर वो क्या लिखा था कि जोड़ने पड़े हाथ?

OXford University Press: भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग शिवाजी महाराज का काफी सम्मान करते हैं. शिवाजी जी महाराज एक महान भारतीय शासक थे. जिनके शौर्य की चर्चा आज भी दुनियाभर में होती है. उनकी शौर्यगाथा को काफी छात्र पढ़ते हैं, हालांकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (OUP) इंडिया ने साल 2003 में कुछ ऐसा लिख दिया था जिसके लिए उसे शर्मिंदा होना पड़ा और अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने लिखे गए कंटेंट के लिए माफी मांगी है. जानिए क्या है पूरा मामला.

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने मांगी माफी
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (OUP) इंडिया ने छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज उदयनराजे भोसले से दो दशक से भी पहले छपी एक किताब में महान मराठा राजा के बारे में दिए गए, बिना वेरिफाई किए गए कुछ बयानों के लिए माफी मांगी है. एक अखबार में छपे एक पब्लिक नोटिस में OUP इंडिया ने माना कि 2003 में छपी किताब 'शिवाजी हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया' के पेज 31, 33, 34 और 93 पर दिए गए कुछ बयान बिना वेरिफाई किए गए थे.

मचा था बवाल
अमेरिकी लेखक जेम्स लेन की लिखी इस किताब से तब बवाल मच गया था जब जनवरी 2004 में पुणे के लॉ कॉलेज रोड पर मशहूर भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट (BORI) में संभाजी ब्रिगेड के 150 से ज्यादा एक्टिविस्ट ने तोड़फोड़ की थी. उनका आरोप था कि इस इंस्टीट्यूट ने लेखक की मदद की, जिसने किताब में शिवाजी महाराज के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था मामला
नोटिस में पब्लिशर ने उन बयानों के छपने पर अफसोस जताया और छत्रपति उदयनराजे भोसले और आम जनता से किसी भी परेशानी और तकलीफ के लिए माफी मांगी. नोटिस में कहा गया कि माफी OUP के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर सईद मंजर खान की तरफ से जारी की गई थी. माफीनामे के लिए बांबे हाईकोर्ट की कोल्हापुर बेंच ने निर्देश जारी किए थे. बता दें कि ये मामला लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था और अब हाईकोर्ट के हालिया फैसले के बाद यह माफी जारी की गई.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Oxford University press

Trending news

ऐसा तो सोचा भी नहीं होगा! भाजपा और ओवैसी की पार्टी ने कर लिया गठबंधन
Maharastra News
ऐसा तो सोचा भी नहीं होगा! भाजपा और ओवैसी की पार्टी ने कर लिया गठबंधन
कर्नाटक में BJP की महिला कार्यकर्ता के साथ बर्बरता, पुलिस हिरासत में फाड़े गए कपड़े
Karnataka News
कर्नाटक में BJP की महिला कार्यकर्ता के साथ बर्बरता, पुलिस हिरासत में फाड़े गए कपड़े
जम्मू में जड़ से खत्म होगा आतंकवाद, CIK ने तोड़ी आतंकियों की कमर, थर्राए टेररिस्ट
jammu kashmir news
जम्मू में जड़ से खत्म होगा आतंकवाद, CIK ने तोड़ी आतंकियों की कमर, थर्राए टेररिस्ट
महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में छात्रा की रैगिंग, जबरन पढ़वाई नमाज
Maharashtra Ragging Case
महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में छात्रा की रैगिंग, जबरन पढ़वाई नमाज
250 साल पुरानी है वो मस्जिद, जिसके पास चला MCD का बुलडोजर, किसने बनवाई थी?
Faiz e Ilahi Masjid
250 साल पुरानी है वो मस्जिद, जिसके पास चला MCD का बुलडोजर, किसने बनवाई थी?
ऑपरेशन सिंदूर पर तब तो... अमेरिका के वेनेजुएला ऐक्शन पर खुलकर बोला भारत
US Venezuela Tension
ऑपरेशन सिंदूर पर तब तो... अमेरिका के वेनेजुएला ऐक्शन पर खुलकर बोला भारत
पैसा मंदिर का और 50 में 42 मुस्लिम छात्र! मंजूरी रद्द- अब MBBS के छात्रों का...?
MBBS
पैसा मंदिर का और 50 में 42 मुस्लिम छात्र! मंजूरी रद्द- अब MBBS के छात्रों का...?
अमीर हो तो सब खरीद थोड़ी लोगे! पैसे से सीधे नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट; CJI ने...
Supreme Court
अमीर हो तो सब खरीद थोड़ी लोगे! पैसे से सीधे नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट; CJI ने...
पाकिस्तान का झंडा फेसबुक पर शेयर किया था, कोर्ट ने 'देशद्रोह' पर जमानत कैसे दे दिया?
himachal high court news
पाकिस्तान का झंडा फेसबुक पर शेयर किया था, कोर्ट ने 'देशद्रोह' पर जमानत कैसे दे दिया?
गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग
Jammu Kashmir
गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग