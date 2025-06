गाजा के गरीबों को आटे में जहर! अमेरिका-इजरायल की राहत सामग्री के पैकेट में ऐसा क्या मिला, खुलते ही हड़कंप मचा

Israel Operation Gaza: गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल के ऑपरेशन से विस्थापित हजारों लोग दो वक्त की रोटी के लिए जान की परवाह नहीं कर रहे हैं. अमेरिका-इजरायल या यूएन की किसी एजेंसी की ओर से आने वाली राहत सामग्री पर वो टूट पड़ते हैं. लेकिन इस बीच ऐसी चौंकाने वाली खबर आई है, जिसने रोंगटे खड़े करदिए हैं. दावा है कि अमेरिका-इजरायल की ओर से भेजी गई राहत सामग्री के पैकेट्स में ऑक्सीडोन पिल्स (नशीली दवा की गोलियां) मिली हैं. फलस्तीन समर्थकों का आरोप है कि ये गाजा वासियों के लिए स्लो प्वाइजन (धीमा जहर) की तरह है. ये उन्हें नशे का आदी बनाकर बर्बाद करने का प्लान है.

गाजा गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका-इजरायल के हेल्प सेंटर की ओर से भेजी गई राहत सामग्री में नारकोटिक्स टैबलेट (नशीले पदार्थ वाली गोलियां) मिली हैं. उसने कहा कि ये गंभीर घृणित अपराध है और पहले ही भूखे मर रहे फलस्तीनियों को मौत के मुंह में धकेलने की साजिश है. यह फलस्तीनी समाज को नशे की लत में झोंकने का हथकंडा है और युद्ध अपराध से भी ज्यादा गंभीर है. उसका दावा है कि ऐसे नशीली गोलियों वाले पैकेट लेकर कई पीड़ित उनके पास पहुंचे हैं.

क्या है ऑक्सीकोडोन (What is Oxycodone)

स्वास्थ्य विशेषज्ञ उमर हमद ने इस मुद्दे पर एक्स पर लिखा, ऑक्सीकोडोन अफीम जैसा नशीला पदार्थ है, जो कैंसर के मरीजों में भयंकर दर्द में राहत देने में इस्तेमाल होती है, जब सारी दर्दनिवारक दवाएं बेअसर साबित हो जाती हैं, तो ये दी जाती है. लेकिन सामान्य तौर पर इसे लेने से नर्वस सिस्टम पर असर पड़त है, इंसान इसका लती हो जाता है. हार्ट रेट बढ़ने के साथ सुनने-सोचने-समझने की ताकत भी इंसान खोने लगता है. ये डिप्रेशन की वजह भी बनता है. इसे लंबे समय तक लेने वाले कुछ भी पहचान नहीं पाता है.

The drug Oxycodone is not only being added by the israelis to the bags, but the flour itself is mixed in with it, says pharmacist @OmarHamadD pic.twitter.com/6jf86JciMi

— Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) June 26, 2025