पाकिस्तान मुर्दाबाद...ऑस्ट्रेलिया से नेपाल तक प्रदर्शन, पाक एंबेसी के बाहर फूटा लोगों का गुस्सा

Pahalgam Terror Attack: पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई. हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों का रो- रो कर बुरा हाल हो गया है. हमले के बाद भारत एक्शन प्लान बना रहा है. लगातार बैठकों का दौर चल रहा है. भारत के लड़ाकू विमान कड़ा अभ्यास कर रहे हैं. इसी बीच नेपाल-ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान एंबेसी के बाहर हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है.

ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन

इस हमले का विरोध वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा है. भारतीय समुदाय के सदस्यों ने ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान एंबेसी के बाहर कड़ा विरोध करते हुए प्रदर्शन किया. लोगों ने हमले की निंदा की और मेलबर्न के फेडरेशन स्क्वायर पर इकट्ठा हुए. इन लोगों के हाथ में तिरंगा नजर आ रहा है. साथ ही साथ हाथों में भगवा झंडा भी है.

#WATCH | Nepal: People hold protest near the Pakistan Embassy in Kathmandu over #PahalgamTerrorAttack

25 Indian citizens and one Nepali national were killed in the terrorist attack on April 22 in Pahalgam, Jammu and Kashmir pic.twitter.com/3Sa8y04mzN

— ANI (@ANI) April 26, 2025