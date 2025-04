'भारत माता की जय' की हुंकार ने लंदन में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' की निकाल दी हेकड़ी, हनुमान चालीसा के शोर में बिलबिला रहे पाकिस्तानी

Pahalgam terror attack: 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिर्फ पूरे भारत देश में गुस्सा नहीं है. बल्कि अब यह गुस्सा पूरी दुनिया में दिख रहा है. हर तरफ पाकिस्तानियों की आलोचना हो रही है. लंदन में तो भारतीयों ने पाकिस्तानी लोगों को भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाकार ही ऐसा परेशान किया लोग विरोधी भागने लगे. गाना बजाकर विरोधियों को खदेड़ा भी. भारतीय तिरंगा लहराते हुए प्रदर्शनकारियों ने तो पाकिस्तानियों की ऐसी बैंड बजाई जिसके बाद अब वहां की खबरें भारत में वायरल हो रही हैं. देखें वीडियो और जानें पूरी खबर.

#WATCH | United Kingdom: Members of the Indian diaspora counter the Pakistani protest outside the Indian High Commission in London. #PahalgamTerroristAttack pic.twitter.com/QfST1jTVsc

Today, a large group of Pakistanis gathered outside the Indian Embassy in London to protest — not sure WHY.

Despite the noise, #BritishIndians gave a strong and dignified response.

Proud to see the spirit!”#PahalgamTerroristAttack #IndiavsPakistan #HindusUnderAttack pic.twitter.com/eHhGSBvUSu

— British Indians Voice (@BritIndianVoice) April 27, 2025