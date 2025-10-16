Advertisement
तालिबान के फैसले भारत ले रहा, ट्रंप बचाएं... मुत्तकी को दिल्ली में देख पाकिस्तान के रक्षा मंत्री डिप्रेशन में गए !

Pakistan Taliban Ceasefire: तालिबान के लड़ाकों ने जिस तरह पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट फाड़ी और बेइज्जत करने के वीडियो बनाए, उससे पाकिस्तानी सेना की हालत पस्त हो गई है. रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अब भारत-भारत चिल्ला रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि डोनाल्ड ट्रंप यह जंग भी रुकवाएं तो स्वागत है. 

जब से तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी हफ्तेभर रहकर दिल्ली से गए हैं, पाकिस्तानी नेता डिप्रेशन में दिख रहे हैं. वे टीवी पर बैठकर तालिबान और भारत का कनेक्शन बुन रहे हैं. हां, आपको जानकर शायद हंसी आए कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तालिबान के फैसले दिल्ली से तय हो रहे हैं. उन्होंने कहा, 'तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ भारत का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है. उनके फैसले नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित हैं. ऐसे में यह सीजफायर टिकेगा नहीं.'

टीवी चैनल पर जब एंकर ने पूछा कि क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कायम रहेगा? ख्वाजा ने कहा कि मुझे सीजफायर जारी रहने पर संदेह है. दरअसल, पिछले दिनों जिस तरह से तालिबान की फौज ने पाकिस्तानी सैनिकों को पीटा है, उनके कपड़े की नुमाइश की, चौकियों से भागने के लिए मजबूर किया, जो सैनिक मिले उनका वीडियो बनाकर मजाक बनाया, उससे पाकिस्तान सकपका गया है. 

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कुछ समय पहले घोषणा की है कि अफगानिस्तान के साथ अस्थायी सीजफायर को लेकर समझौता हुआ है. अगले 48 घंटे तक दोनों पक्ष यथास्थिति बनाए रखेंगे. इससे पहले कई बार दोनों तरफ से हमले किए गए. काबुल ने दावा किया कि उसने पाकिस्तानी सेना की कई पोजीशन को टारगेट कर हमले किए. इसमें 58 पाक सैनिक मारे गए. तालिबान का दावा है कि पाकिस्तानी सैनिक बार-बार अफगान सरजमीं और एयरस्पेस का उल्लंघन कर रहे हैं. 

पढ़ें: फिर भी खाली हाथ रह गया... बाहें फैलाकर गब्बर सिंह स्टाइल में डोनाल्ड ट्रंप ने लिए मजे, पब्लिक भी हंस पड़ी

हालांकि पाकिस्तानी सेना मौत के आंकड़े को कम करके बता रही है. उसने कहा है कि तालिबान के हमले में 23 सैनिकों की मौत हुई है और पाक के एक्शन में तालिबान और उससे जुड़े 200 आतंकी मारे गए हैं. सीमा पर कई दिनों से तनाव बना हुआ है. पिछले हफ्ते तनाव उस समय बढ़ा था जब तालिबान हुकूमत ने दावा किया कि पाकिस्तान ने काबुल और एक बाजार में एयरस्ट्राइक की. हालांकि इस आरोप पर इस्लामाबाद ने कोई जवाब नहीं दिया. 

यहां भी ट्रंप रुकवाएंगे जंग

पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग न छिड़ जाए, इसकी आशंका बनी हुई है. ऐसे में जब कैमरे के सामने ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि क्या इस मामले को सुलझाने के लिए भी ट्रंप आगे आ सकते हैं. ख्वाजा आसिफ ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सच में कई जंग बंद कराई है. अगर वह यहां भी करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है. 

पढ़ें: तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने धीरे से किसका हाथ दबाया? दिल्ली का वीडियो वायरल

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं.

