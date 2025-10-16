तालिबान के फैसले भारत ले रहा, ट्रंप बचाएं... मुत्तकी को दिल्ली में देख पाकिस्तान के रक्षा मंत्री डिप्रेशन में गए !

जब से तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी हफ्तेभर रहकर दिल्ली से गए हैं, पाकिस्तानी नेता डिप्रेशन में दिख रहे हैं. वे टीवी पर बैठकर तालिबान और भारत का कनेक्शन बुन रहे हैं. हां, आपको जानकर शायद हंसी आए कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तालिबान के फैसले दिल्ली से तय हो रहे हैं. उन्होंने कहा, 'तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ भारत का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है. उनके फैसले नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित हैं. ऐसे में यह सीजफायर टिकेगा नहीं.'

टीवी चैनल पर जब एंकर ने पूछा कि क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कायम रहेगा? ख्वाजा ने कहा कि मुझे सीजफायर जारी रहने पर संदेह है. दरअसल, पिछले दिनों जिस तरह से तालिबान की फौज ने पाकिस्तानी सैनिकों को पीटा है, उनके कपड़े की नुमाइश की, चौकियों से भागने के लिए मजबूर किया, जो सैनिक मिले उनका वीडियो बनाकर मजाक बनाया, उससे पाकिस्तान सकपका गया है.

BREAKING: Pakistan’s Def Minister Khawaja Asif claims “Taliban is fighting India’s proxy war against Pakistan,sponsored by New Delhi.” He doubts the ceasefire will hold yet stays silent on Pakistan’s own terror proxies killing Indians,Iranian,Afghans, Pashtuns & Baloch civilians pic.twitter.com/YdEczg2ewi Add Zee News as a Preferred Source — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) October 16, 2025

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कुछ समय पहले घोषणा की है कि अफगानिस्तान के साथ अस्थायी सीजफायर को लेकर समझौता हुआ है. अगले 48 घंटे तक दोनों पक्ष यथास्थिति बनाए रखेंगे. इससे पहले कई बार दोनों तरफ से हमले किए गए. काबुल ने दावा किया कि उसने पाकिस्तानी सेना की कई पोजीशन को टारगेट कर हमले किए. इसमें 58 पाक सैनिक मारे गए. तालिबान का दावा है कि पाकिस्तानी सैनिक बार-बार अफगान सरजमीं और एयरस्पेस का उल्लंघन कर रहे हैं.

हालांकि पाकिस्तानी सेना मौत के आंकड़े को कम करके बता रही है. उसने कहा है कि तालिबान के हमले में 23 सैनिकों की मौत हुई है और पाक के एक्शन में तालिबान और उससे जुड़े 200 आतंकी मारे गए हैं. सीमा पर कई दिनों से तनाव बना हुआ है. पिछले हफ्ते तनाव उस समय बढ़ा था जब तालिबान हुकूमत ने दावा किया कि पाकिस्तान ने काबुल और एक बाजार में एयरस्ट्राइक की. हालांकि इस आरोप पर इस्लामाबाद ने कोई जवाब नहीं दिया.

"Most welcome...", Khawaja Asif, Pakistan defence minister on if US President can intervene in Afghanistan-Pakistan war vdo csty: Geo TV pic.twitter.com/rIkaIbOqdg — Sidhant Sibal (@sidhant) October 16, 2025

यहां भी ट्रंप रुकवाएंगे जंग

पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग न छिड़ जाए, इसकी आशंका बनी हुई है. ऐसे में जब कैमरे के सामने ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि क्या इस मामले को सुलझाने के लिए भी ट्रंप आगे आ सकते हैं. ख्वाजा आसिफ ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सच में कई जंग बंद कराई है. अगर वह यहां भी करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है.

