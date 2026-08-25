/इबादत के नाम पर मचा कत्लेआम! नमाज न पढ़ने से नाराज दादा ने पत्नी-बहू पर चॉपर से किया हमला, 2 पोतों की ले ली जान

इबादत के नाम पर शुरू हुआ एक विवाद ऐसी खौफनाक वारदात में बदल गया, जिसने पूरे परिवार को उजाड़ दिया. नमाज न पढ़ने से नाराज 60 वर्षीय दादा ने पहले अपनी पत्नी और बहू पर चॉपर से हमला किया और फिर गुस्से में अपने ही दो मासूम पोतों की जान ले ली. 5 और 6 साल के अदील और नबील के लिए घर ही मौत का ठिकाना बन गया. घटना पाकिस्तान के फैसलाबाद के पास मामुकंजान इलाके की है.
FIR के मुताबिक, मुहम्मद नदीम की पत्नी हुमैरा परवीन ने बताया कि उसके ससुर 60 वर्षीय शाह मुहम्मद का अपनी पत्नी एशिया बीबी और हुमैरा से नमाज न पढ़ने को लेकर झगड़ा हुआ था. शाह मुहम्मद ने दोनों पर चॉपर से हमला कर दिया. इसके बाद उसने अपनी पोतियों अनाइजा (12) और जुनैरा (10) पर हमला करने की कोशिश की. हुमैरा और एशिया दोनों लड़कियों को लेकर एक कमरे में छिप गईं.
DAWN के मुताबिक पोतियों तक नहीं पहुंच पाने पर शाह मुहम्मद ने हुमैरा के दो छोटे बेटों अदील (5) और नबील (6) के सिर पर चॉपर से हमला कर दिया. दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. जख्मी हुमैरा और एशिया को मामुकंजान ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. स्थानीय लोगों ने शाह मुहम्मद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. हुमैरा की शिकायत पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
हुमैरा ने बताया कि शाह मुहम्मद घर की महिलाओं और बच्चों पर बेवजह पाबंदियां लगाता था और छोटी-छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा हो जाता था. उसका पति नदीम दर्जी है और काम के सिलसिले में दुबई में रहता है. हुमैरा के पिता ने पत्रकारों को बताया कि शाह मुहम्मद धार्मिक कट्टरपंथी था. वह घर की महिलाओं को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता था. पूरे घर में सिर्फ एक मोबाइल फोन था, जिसका इस्तेमाल वह दुबई में रह रहे अपने बेटे से बात करने के लिए करने देता था.
टोबा टेक सिंह पाकिस्तान के पंजाब राज्य के मध्य हिस्से में मौजूद एक जिला है. इसको फैसलाबाद से अलग करके नया जिला बनाया गया था. इसका नाम सिख संत टेक सिंह के नाम पर रखा गया, जो एक तालाब के पास यात्रियों को पानी और आश्रय दिया करते थे. पंजाबी में तालाब को 'टोबा' कहा जाता है. 2023 की जनगणना के मुताबिक इस जिले की आबादी करीब 25.24 लाख है और इसका क्षेत्रफल 3,252 वर्ग किमी है.