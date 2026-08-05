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पाकिस्तान की सत्ता के भीतर पड़ी दरार! मुनीर के करीबी ने खोला बड़ा राज; शहबाज को क्यों सताने लगा तख्तापलट का डर

पाकिस्तान के गृहमंत्री और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के करीब माने जाने वाले मोहसिन नकवी ने दावा किया है कि उनके देश में इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ. उनके इस बयान के बाद पाक में तख्तापलट की अटकलें बढ़ गई हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 05, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:03 AM IST
पाकिस्तान की सत्ता के भीतर पड़ी दरार! मुनीर के करीबी ने खोला बड़ा राज; शहबाज को क्यों सताने लगा तख्तापलट का डर

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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