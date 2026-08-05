/पाकिस्तान की सत्ता के भीतर पड़ी दरार! मुनीर के करीबी ने खोला बड़ा राज; शहबाज को क्यों सताने लगा तख्तापलट का डर

पाकिस्तान के गृह मंत्री मंत्री मोहसिन नकवी ने हाल के दिनों एक ऐसा बयान दिया, जिसने हड़कंप मचा दिया. पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के करीबी माने जाने वाले नकवी ने कहा था कि उनके देश की शासन व्यवस्था चरमरा गई है और कभी भी युवाओं का गुस्सा फूट सकता है. इसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने एक नया और हैरान करने वाला खुलासा किया है.
दरअसल, मोहसिन नकवी की ओर से कहा गया कि उन्होंने पाकिस्तान के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है. इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक दावा किया कि इस घोटाले में पाकिस्तान के न्यायाधीश, अधिकारी और कई बड़े दिग्गज राजनेता शामिल रहे. हालांकि, नकवी की ओर से किसी का भी नाम नहीं बताया गया.
भले ही नकवी की ओर से इस घोटाले को लेकर किसी का नाम नहीं बताया गया हो, लेकिन उनके इस सनसनीखेज बयान ने हड़कंप मचा दिया है. बयान ने अब इन अटकलों को जन्म दे दिया है कि क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है. नकवी ने यह भी कहा कि इस घोटाले के लिए जिम्मेदार हर शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी तय है. उन्होंने बताया कि समय आने पर एक्शन लिया जाएगा.
पाकिस्तान के गृहमंत्री नकवी मे मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के इतिहास में कभी इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें न्यायाधीश, नौकरशाह, राजनेता और बैंकर सभी शामिल रहे हों. आगे कहा कि 21 वर्षों तक रिश्वत दी जाती रही और लोग इसे लेते रहे. हम इसके लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे.
नकवी के इस बयान के बाद पाकिस्तान की सत्ता में एक बड़ी हलचल पैदा हो गई है. कुछ विश्लेषकों ने माना है कि नकवी ने अपने बयान में सेना का उल्लेख नहीं किया, इससे पता चलता है कि उनकी टिप्पणी नागरिक तंत्र की ओर निर्देशित थी.
गौरतलब है कि पाकिस्तान के गृहमंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर का करीबी माना जाता है. बताया यह भी जाता है कि वह सेना प्रमुख के करीबी रिश्तेदार हैं. बता दें कि हाल में ही मुनीर ने नकवी को अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए अपना विशेष प्रतिनिधि भी चुना था.
माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अप्रत्यक्ष तौर पर पीएम शहबाज शरीफ को एक संदेश देने के लिए नकवी को चुना है. इधर, बलूचिस्तान और पीओके में शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है. यह प्रदर्शन सेना प्रमुख आसिम मुनीर के लिए भी चुनौती साबित हो रहा है. ऐसे में वह नकवी को एक बड़ी राजनीतिक भूमिका के लिए समर्थन देकर अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं.