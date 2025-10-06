मस्का लगाते अलग लेवल पर पहुंचे शहबाज शरीफ, पीएम को कहा प्रेसिडेंट... जिंदा रखने वाले IMF को गुडबाय कहेंगे!

डोनाल्ड ट्रंप की मेहमाननवाजी से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ गदगद हैं. वह दुनिया के देशों में घूम-घूमकर पाकिस्तान के लिए फंड मांग रहे हैं. वैसे, मांगते तो वह पहले भी रहे हैं लेकिन अब थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा ही झलक रहा है. हां, इतना आत्मविश्वास कि मलेशिया के पीएम को मस्का लगाते-लगाते भूल गए कि वह पीएम हैं या राष्ट्रपति. हाथों के इशारे से पाकिस्तान और मलेशिया के बिजनसमैन की बातें करते हुए बोल गए कि हम आईएमएफ को गुडबाय कह देंगे. सोशल मीडिया पर वीडियो आया तो लोग मौज लेने लगे कि कर्ज नहीं मिलेगा तो पाकिस्तानी खाएंगे क्या?

इससे पहले मलेशिया से ही एक वीडियो आया था जिसमें शहबाज शरीफ शायरी करते देखे गए. नए वीडियो में वह रुक-रुक बड़े ही संतोष के साथ पाकिस्तान की तरक्की की कहानी सुनाते देखे जा रहे हैं. आतंकियों की फैक्ट्री कहे जाने वाले देश पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम कहते हैं कि हमारे पास आईएमएफ प्रोग्राम है, जो निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने के लिए जरूरी है लेकिन यह प्रोग्राम अगले दो साल में खत्म हो जाएगा.

Pakistan wants to say GOODBYE to IMF for all times to come with the help of Malaysian president oops PM Anwar Ibrahim : Shehbaz Sharif pic.twitter.com/n4pRMIlyTf Add Zee News as a Preferred Source — OsintTV (@OsintTV) October 6, 2025

आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि जिस चीज को शहबाज शरीफ आईएमएफ प्रोग्राम कह रहे हैं दरअसल, वह कर्ज है. कर्ज कहेंगे तो बतौर पीएम थोड़ी शर्मिंदगी होगी इसलिए शायद अंग्रेजी से प्रोग्राम शब्द उधार ले लिया. शहबाज ने आगे कहा कि अगर मलेशियाई और पाकिस्तानी उद्यमी सच में दोनों देशों के लिए वेंचर की घोषणा करें तो मुझे लगता है कि हम आईएमएफ को गुडबाय कह देंगे. इसके बाद शुरू हुआ शाहबाज का मस्का-चस्का. बोले कि आपने मलेशिया में पिछले कुछ वर्षों में मैजिक किया है. कुछ लोग तालियां बजाने लगे. शरीफ भूल गए कि सामने पीएम हैं या प्रेसिडेंट. वह बोल गए कि प्रेसिडेंट अनवर इब्राहिम के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है. फिर सिर हिलाते हुए बोले कि पीएम अनवर इब्राहिम...वह बहुत दूरदर्शी नेता हैं. बिजनस को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं.

Breaking News By PaK Media : According to Bloomberg Pakistan has become the 2nd most emerging economy in the world Actual report by @bloomberg says Pakistan economy is the second most improved economy in world in terms of "Default Risk Management" . Pakistanis celebrating… pic.twitter.com/mehP873ID0 — OsintTV (@OsintTV) October 6, 2025

कॉमेडी यहीं खत्म नहीं होती. पाकिस्तान की मीडिया जोर शोर से बता रहा है कि आतंकियों का जन्मदाता मुल्क तेजी से उभर रही अर्थव्यवस्था बन चुका है. दुनिया में दूसरी सबसे तेजी से उभरने वाले इकॉनमी कहकर प्रचारित किया जा रहा है. यह समाचार पढ़कर शायद शहबाज शरीफ को भी यकीन न हो. कुछ पाकिस्तानियों को तो चक्कर भी आ सकता है.

पढ़ें: खुदी को कर बुलंद इतना...पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ मलेशिया में करने लगे 'मुशायरा'