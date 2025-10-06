Advertisement
मस्का लगाते अलग लेवल पर पहुंचे शहबाज शरीफ, पीएम को कहा प्रेसिडेंट... जिंदा रखने वाले IMF को गुडबाय कहेंगे!

Shehbaz Sharif Malaysia: मलेशिया गए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पैसा मांगने की हर जुगत कर रहे हैं. मलेशिया के पीएम की तारीफ यह भी भूल गए कि वह पीएम हैं या प्रेसिडेंट. कभी मुशायरे वाले अंदाज में शायरी करते हैं तो कभी पाकिस्तान को कर्ज देकर पालने वाले आईएमएफ को ही गुडबाय कहने का सपना देखने लगते हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 06, 2025, 08:37 PM IST
डोनाल्ड ट्रंप की मेहमाननवाजी से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ गदगद हैं. वह दुनिया के देशों में घूम-घूमकर पाकिस्तान के लिए फंड मांग रहे हैं. वैसे, मांगते तो वह पहले भी रहे हैं लेकिन अब थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा ही झलक रहा है. हां, इतना आत्मविश्वास कि मलेशिया के पीएम को मस्का लगाते-लगाते भूल गए कि वह पीएम हैं या राष्ट्रपति. हाथों के इशारे से पाकिस्तान और मलेशिया के बिजनसमैन की बातें करते हुए बोल गए कि हम आईएमएफ को गुडबाय कह देंगे. सोशल मीडिया पर वीडियो आया तो लोग मौज लेने लगे कि कर्ज नहीं मिलेगा तो पाकिस्तानी खाएंगे क्या?

इससे पहले मलेशिया से ही एक वीडियो आया था जिसमें शहबाज शरीफ शायरी करते देखे गए. नए वीडियो में वह रुक-रुक बड़े ही संतोष के साथ पाकिस्तान की तरक्की की कहानी सुनाते देखे जा रहे हैं. आतंकियों की फैक्ट्री कहे जाने वाले देश पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम कहते हैं कि हमारे पास आईएमएफ प्रोग्राम है, जो निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने के लिए जरूरी है लेकिन यह प्रोग्राम अगले दो साल में खत्म हो जाएगा. 

आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि जिस चीज को शहबाज शरीफ आईएमएफ प्रोग्राम कह रहे हैं दरअसल, वह कर्ज है. कर्ज कहेंगे तो बतौर पीएम थोड़ी शर्मिंदगी होगी इसलिए शायद अंग्रेजी से प्रोग्राम शब्द उधार ले लिया. शहबाज ने आगे कहा कि अगर मलेशियाई और पाकिस्तानी उद्यमी सच में दोनों देशों के लिए वेंचर की घोषणा करें तो मुझे लगता है कि हम आईएमएफ को गुडबाय कह देंगे. इसके बाद शुरू हुआ शाहबाज का मस्का-चस्का. बोले कि आपने मलेशिया में पिछले कुछ वर्षों में मैजिक किया है. कुछ लोग तालियां बजाने लगे. शरीफ भूल गए कि सामने पीएम हैं या प्रेसिडेंट. वह बोल गए कि प्रेसिडेंट अनवर इब्राहिम के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है. फिर सिर हिलाते हुए बोले कि पीएम अनवर इब्राहिम...वह बहुत दूरदर्शी नेता हैं. बिजनस को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं. 

कॉमेडी यहीं खत्म नहीं होती. पाकिस्तान की मीडिया जोर शोर से बता रहा है कि आतंकियों का जन्मदाता मुल्क तेजी से उभर रही अर्थव्यवस्था बन चुका है. दुनिया में दूसरी सबसे तेजी से उभरने वाले इकॉनमी कहकर प्रचारित किया जा रहा है. यह समाचार पढ़कर शायद शहबाज शरीफ को भी यकीन न हो. कुछ पाकिस्तानियों को तो चक्कर भी आ सकता है. 

पढ़ें: खुदी को कर बुलंद इतना...पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ मलेशिया में करने लगे 'मुशायरा'

