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भारत की न्यूक्लियर पावर से खौफ में पाकिस्तान, मुनीर-शहबाज की बढ़ी बेचैनी; सताने लगा ये डर

India Pakistan: भारतीय सेना की बढ़ती ताकत तो देखकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से माना कि भारत की क्षमताएं तेजी के साथ बढ़ रही हैं. पाकिस्तान भारत की परमाणु क्षमताओं से डर गया है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 12, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:59 AM IST
भारत की न्यूक्लियर पावर से खौफ में पाकिस्तान, मुनीर-शहबाज की बढ़ी बेचैनी; सताने लगा ये डर

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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