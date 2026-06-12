/भारत की न्यूक्लियर पावर से खौफ में पाकिस्तान, मुनीर-शहबाज की बढ़ी बेचैनी; सताने लगा ये डर

हालांकि, पाकिस्तान का तर्क है कि भारत के हथियारों की असल संख्या इन अनुमानों से ज्यादा हो सकती है, जो भारत की रणनीतिक प्रगति की रफ्तार को लेकर इस्लामाबाद की बढ़ती चिंता को दर्शाता है. इस मसले पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हुए, पाकिस्तान ने भारत को उन्नत तकनीकें देने वाले देशों से आग्रह किया कि वे इस बात पर विचार करें कि ऐसी क्षमताओं का क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल पर क्या असर पड़ सकता है.