/भारत की न्यूक्लियर पावर से खौफ में पाकिस्तान, मुनीर-शहबाज की बढ़ी बेचैनी; सताने लगा ये डर

India Pakistan: पाकिस्तान कंगाल हो चुका है. पीओके की स्थितियां लगातार खराब होती जा रही हैं. लेकिन, पाक के आका का ध्यान भारत पर ही है. अब भारत की बढ़ती हुई ताकत से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. अब पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से माना कि भारत की क्षमताएं तेजी के साथ बढ़ रही है. साथ ही कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती हुई परमाणु क्षमताएं क्षेत्रीय सुरक्षा पर काफी असर डाल सकती है.
पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से भारत की रणनीतिक क्षमताओं के तेजी से विस्तार और उनमें आ रही आधुनिकता को स्वीकार किया. गीदड़भभकी करने वाला पाकिस्तान भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए कहा कि भारत के परमाणु हथियारों का असली दायरा मौजूदा अनुमानों से कहीं ज्यादा हो सकता है. उन्होंने स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के आंकड़ों का हवाला दिया.
ये टिप्पणियां इसलिए अहम हैं क्योंकि पाकिस्तान ने शायद ही कभी भारत की रणनीतिक क्षमताओं में कई क्षेत्रों में हो रही लगातार बढ़ोतरी को स्वीकार किया हो. आगे कहा कि उसे भारत के मिसाइल सिस्टम के 'कैनिस्टराइज़ेशन' (मिसाइल को सुरक्षित कंटेनर में रखने की तकनीक), परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बियों के जरिए समुद्र-आधारित परमाणु प्रतिरोध (nuclear deterrent) के विस्तार और ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों को विकसित करने जैसे घटनाक्रमों की जानकारी है.
विदेश कार्यालय ने कहा पाकिस्तान भारत की रणनीतिक क्षमताओं में हो रहे घटनाक्रमों से वाकिफ है, जिसमें मिसाइल सिस्टम का कैनिस्टराइजेशन, समुद्र-आधारित परमाणु-सक्षम पनडुब्बियों का विस्तार और लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों का विकास शामिल है.
पाकिस्तान का कहना है कि इन कदमों से भारत की युद्ध के लिए तैयारी और जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता मजबूत हो रही है. आसान शब्दों में कहें तो, भारत अब जमीन, हवा और समुद्र तीनों माध्यमों से परमाणु हमला करने की क्षमता को और मजबूत कर रहा है. यह बयान SIPRI के हालिया आकलन के बाद आया है, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि भारत के पास लगभग 190 परमाणु हथियार (warheads) हैं.
हालांकि, पाकिस्तान का तर्क है कि भारत के हथियारों की असल संख्या इन अनुमानों से ज्यादा हो सकती है, जो भारत की रणनीतिक प्रगति की रफ्तार को लेकर इस्लामाबाद की बढ़ती चिंता को दर्शाता है. इस मसले पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हुए, पाकिस्तान ने भारत को उन्नत तकनीकें देने वाले देशों से आग्रह किया कि वे इस बात पर विचार करें कि ऐसी क्षमताओं का क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल पर क्या असर पड़ सकता है.