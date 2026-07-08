Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /बलूचिस्तान में हुआ मौत का तांडव! BLA के हमले में मारे गए 18 पुलिसकर्मी और 11 सैनिक; टैंपो में भर कर ले जाया गया शव

बलूचिस्तान में हुआ मौत का तांडव! BLA के हमले में मारे गए 18 पुलिसकर्मी और 11 सैनिक; टैंपो में भर कर ले जाया गया शव

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इस हफ्ते की शुरुआत में हुए हमले में कम से कम 42 लोगों की जान गई है. मृतकों में अधिकांश सुरक्षाकर्मी थे. पाकिस्तान में प्रतिबंधित संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 08, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:51 PM IST
बलूचिस्तान में हुआ मौत का तांडव! BLA के हमले में मारे गए 18 पुलिसकर्मी और 11 सैनिक; टैंपो में भर कर ले जाया गया शव

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बलूचिस्तान में हुआ मौत का तांडव! BLA के हमले में मारे गए 18 पुलिसकर्मी और 11 सैनिक
Pakistan News39 min ago
2
Jammu-kashmir45 min ago
3
Sourav Ganguly47 min ago
4
rapido58 min ago
5
Hansi Water Dispute1 hr ago