रोजा तोड़ा, चाची से बात की और...पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक ने सुला दी मौत की नींद! टॉर्च लेकर अपनों को खोज रहे लोग

Afghanistan Air Strike: रमजान को अल्लाह की इबादत, रहमत और हिदायत का महीना कहा जाता है. इस महीने में लोग इबादत करते हैं. हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कुछ ऐसा हो रहा है जो इसके एकदम विपरीत है. पूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने एयरस्ट्राइक की है. इस एयरस्ट्राइक में एक ही परिवार के 23 लोग मलबे में फंस गए हैं, जिसमें 4 लोगों का पता चला है जबकि बाकी लोग लापता हैं. परिवार के लोगों ने बताया कि जब ये हमला हुआ तो हम लोग रोजा तोड़ने के बाद सोए हुए थे.

टॉर्च लेकर खोज रहे हैं लोग

ये हमले शनिवार को करीब आधी रात को हुए जिसमें नंगरहार प्रांत के तीन और पक्तिका प्रांत के दो जिलों को निशाना बनाया गया. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है जिसमें प्रभावित लोग मलबे में अपनों को टॉर्च लेकर खोज रहे हैं.

क्या बोले परिजन?

परिवार के सदस्य ने लोकल मीडिया को बताया कि हमारे परिवार के 23 सदस्य मलबे में दबे हैं. जिसमें से 4 लोगों का पता चल पाया है. उन्होंने बताया कि हम किसान हैं. हमने पूरे दिन अपने खेतों में काम किया, रमजान होने की वजह से हमने रोजा तोड़ा, खाना खाए और फिर अपनी चाची से बातचीत की. इसके बाद ये लोग सो गए और रात में जब वो सो रहे थे तो ये हमले किए गए.

पाकिस्तान ने कही ये बात

इन हमलों के बाद पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें कहा गया कि ये हमले पाकिस्तान में हाल ही में हुए आत्मघाती हमलों के जवाब में किए गए हैं. बीते दिन पाकिस्तान के बाजौर और बन्नू में जिलों में आत्मघाती हमले हुए थे. यहां पर एक आत्मघाती हमलावर की विस्फोटकों से भरी गाड़ी एक सुरक्षा चौकी से टकरा गई थी, जिसमें 11 सैनिक सहित एक बच्चे की जान चली गई थी. हमले के बाद इसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने ली थी.

