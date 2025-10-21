Advertisement
बस एक लाइन पर... इस्लामाबाद ने काबुल को फिर ललकारा, पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीजफायर पर मंडराया खतरा!

Pakistan Afghanistan Ceasefire news: 'कुछ तो मजबूरियां रही होंगी कोई यूं बेवफा नहीं होता'. ये शेर पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर मौजू है. सीमा साझा करने वाले दो मुस्लिम देश आवेश में आते हैं तो नामोनिशान मिटा देने की बात करने लगते हैं. लंबे समय से चल रही लड़ाई फिलहाल बंद है. लेकिन दोनों ओर से सीजफायर को लेकर बड़ा बयान आया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 21, 2025, 10:24 AM IST
Pakistan Afghanistan news: पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों इस्लामिक मुल्क हैं. मुस्लिम ब्रदरहुड और 'उम्मा' को मानने के बावजूद उनके बीच अक्सर खून-खराबा हो जाता है. फिर कुछ और इस्लामिक देश बीच में दखल देकर दोनों को समझाते हैं, तब जाकर सीमा पर कुछ समय के लिए शांति यानी सीजफायर हो जाता है. पाकिस्तान कहता है कि मामूली गलतफहमी के चलते अफगानिस्तान के साथ तनाव है तो दूसरी ओर से अफगानिस्तान भी अपने स्टैंड से पीछे हटने को राजी नहीं है.

बस एक लाइन पर टिका है सीजफायर!

पाकिस्तान ने कहा है कि वो इस्लामाबाद की रूह को दुखाने वालों को किसी कीमत पर नहीं बख्शेगा. पाकिस्तान का ये भी कहना है कि उसका अफगानिस्तान के साथ सीजफायर बेहद नाजुक लाइन पर टिका है. पाकिस्तान की ओर से बातचीत के अगुवा रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, इस्लामाबाद और काबुल के बीच सीजफायर समझौता बस इस बात पर टिका है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान पर हमला करने वालों से कैसे निपटता है और उनपर लगाम कसता है.

आसिफ ने ये भी कहा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की और कतर द्वारा किए गए समझौते में एकदम साफ कहा गया था कि कोई भी घुसपैठ नहीं होगी. हमारे बीच युद्धविराम समझौता है, बशर्ते कि पहले से लागू समझौते का कोई उल्लंघन न हो.

ये भी पढ़ें- पाक-अफगान सीजफायर: तालिबान को इस एक शब्द से हुई दिक्कत, कतर को बदलना पड़ा बयान; क्या है विवाद?

अफगानिस्तान का जवाब

दूसरी ओर पाकिस्तानी धमकियों से बेपरवाह अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान अपने हर राजनीतिक विरोधियों को आतंकवादी कहता है, जो गलत है. इस पर अफगानी मंत्री याकूब मुजाहिद ने जोर देते हुए कहा, 'आतंकवादी' शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं रही है'. अफगानी मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी देकते हुए कहा, 'दोनों पक्षों को समझौते के हर प्रावधान के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए. काबुल इन शर्तों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अगर पाकिस्तान अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है, तो इससे उसे ही समस्याएं होंगी.'

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रुक-रुककर हो रही बातचीत के बावजूद फिलहाल सीजफायर बना हुआ है, लेकिन हालात जिस तरह से तनावपूर्ण बने हुए हैं उससे वो किसी भी पल टूट सकता है.

