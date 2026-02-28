Advertisement
trendingNow13125078
Hindi Newsदुनियामैं दखल दूंगा लेकिन...पाकिस्तान-अफगानिस्तान संघर्ष पर बोले ट्रंप; शहबाज-मुनीर की क्यों करने लगे तारीफ?

मैं दखल दूंगा लेकिन...पाकिस्तान-अफगानिस्तान संघर्ष पर बोले ट्रंप; शहबाज-मुनीर की क्यों करने लगे तारीफ?

Donald Trump: पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच हो रहे संघर्ष को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा है कि मैं हस्तक्षेप करूंगा लेकिन मेरे पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 28, 2026, 06:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मैं दखल दूंगा लेकिन...पाकिस्तान-अफगानिस्तान संघर्ष पर बोले ट्रंप; शहबाज-मुनीर की क्यों करने लगे तारीफ?

Pakistan Afghanistan Conflict: पाकिस्तान-अफगानिस्तान एक दूसरे पर गोले बारूद बरसा रहे हैं, पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक से अफगानिस्तान में कई लोगों की जान चली गई है, जबकि संघर्ष में पाकिस्तान के भी कई लोग मारे गए हैं, इस जंग जैसे हालात को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी टिप्पणी की है, ट्रंप ने कहा है कि मैं हस्तक्षेप करूंगा लेकिन पाकिस्तान के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के पास एक शानदार प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख हैं. मौजूदा हालात में पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है. ये दो ऐसे लोग हैं जिनकी मैं सच में बहुत इज्जत करता हूं. 

पाकिस्तान को सपोर्ट करने का इशारा

स्टेट डिपार्टमेंट ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट देने का इशारा किया. पॉलिटिकल अफेयर्स की अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एलिसन एम. हुकर ने कहा कि उन्होंने हाल की लड़ाई में जान गंवाने वालों के लिए दुख जताने के लिए पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलूच से बात की. हुकर ने कहा कि हम हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं और तालिबान के हमलों से खुद को बचाने के पाकिस्तान के हक के लिए सपोर्ट जताया है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

पाकिस्तान ने किया जंग का ऐलान

ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब दोनों पड़ोसियों के बीच बॉर्डर पार दुश्मनी बढ़ गई है. काबुल, कंधार और पक्तिया में एयरस्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान ने “खुली जंग” का ऐलान कर दिया है. यह पहली बार है जब उसने आतंकवादियों को पनाह देने के आरोपों पर तालिबान के कब्जे वाले शहरों को सीधे निशाना बनाया है. तनाव बढ़ने के बावजूद अफगानिस्तान ने कहा कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं. तालिबान के स्पोक्सपर्सन जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान ने हमेशा बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाने की कोशिश की है.

ये भी पढ़ें: घर उजड़ा, परिवार खाक में मिला...इबादत के महीने में उजड़ी नूर की 'नूरानी जिंदगी', आपको भी रुला देगा वीडियो

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
Jammu Kashmir
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
DNA
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
National News
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
VIDEO: यूपी की बीजेपी सरकार को फॉलो कर रही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, ओवैसी का दावा
Akbaruddin Owaisi
VIDEO: यूपी की बीजेपी सरकार को फॉलो कर रही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, ओवैसी का दावा
घाटी में सैनिक कॉलोनी पर पकड़ा गया संदिग्ध, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां
Kashmir news
घाटी में सैनिक कॉलोनी पर पकड़ा गया संदिग्ध, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां
एक्साइज पॉलिसी मामला: कोर्ट ने केजरीवाल को आरोप मुक्त क्यों किया? फैसले की अहम बातें
excise policy
एक्साइज पॉलिसी मामला: कोर्ट ने केजरीवाल को आरोप मुक्त क्यों किया? फैसले की अहम बातें
PM मोदी का नेतन्याहू को गले लगाना महबूबा को नहीं आया रास, कहा- देश के लिए अच्छा नहीं
Mehbooba Mufti
PM मोदी का नेतन्याहू को गले लगाना महबूबा को नहीं आया रास, कहा- देश के लिए अच्छा नहीं
समझौते के लिए फिर आमने सामने आएंगे भारत-अमेरिका? टैरिफ पर भाजपा के इस मंत्री का बयान
India-US trade deal
समझौते के लिए फिर आमने सामने आएंगे भारत-अमेरिका? टैरिफ पर भाजपा के इस मंत्री का बयान
क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! चिप बनाने में है बेहद जरूरी
SEMICONDUCTOR CHIP
क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! चिप बनाने में है बेहद जरूरी
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
Nitish Katara murder case
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट