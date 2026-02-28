मैं दखल दूंगा लेकिन...पाकिस्तान-अफगानिस्तान संघर्ष पर बोले ट्रंप; शहबाज-मुनीर की क्यों करने लगे तारीफ?

Pakistan Afghanistan Conflict: पाकिस्तान-अफगानिस्तान एक दूसरे पर गोले बारूद बरसा रहे हैं, पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक से अफगानिस्तान में कई लोगों की जान चली गई है, जबकि संघर्ष में पाकिस्तान के भी कई लोग मारे गए हैं, इस जंग जैसे हालात को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी टिप्पणी की है, ट्रंप ने कहा है कि मैं हस्तक्षेप करूंगा लेकिन पाकिस्तान के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के पास एक शानदार प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख हैं. मौजूदा हालात में पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है. ये दो ऐसे लोग हैं जिनकी मैं सच में बहुत इज्जत करता हूं.

पाकिस्तान को सपोर्ट करने का इशारा

स्टेट डिपार्टमेंट ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट देने का इशारा किया. पॉलिटिकल अफेयर्स की अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एलिसन एम. हुकर ने कहा कि उन्होंने हाल की लड़ाई में जान गंवाने वालों के लिए दुख जताने के लिए पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलूच से बात की. हुकर ने कहा कि हम हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं और तालिबान के हमलों से खुद को बचाने के पाकिस्तान के हक के लिए सपोर्ट जताया है.

I think Pakistan is doing terrifically well, yeah" says Trump when reporters ask him whether he'll intervene in Afghanistan-Pakistan conflict.pic.twitter.com/BPh268Hf22 February 27, 2026

पाकिस्तान ने किया जंग का ऐलान

ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब दोनों पड़ोसियों के बीच बॉर्डर पार दुश्मनी बढ़ गई है. काबुल, कंधार और पक्तिया में एयरस्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान ने “खुली जंग” का ऐलान कर दिया है. यह पहली बार है जब उसने आतंकवादियों को पनाह देने के आरोपों पर तालिबान के कब्जे वाले शहरों को सीधे निशाना बनाया है. तनाव बढ़ने के बावजूद अफगानिस्तान ने कहा कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं. तालिबान के स्पोक्सपर्सन जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान ने हमेशा बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाने की कोशिश की है.

