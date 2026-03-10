Advertisement
trendingNow13135939
Hindi Newsदुनियारमजान के पवित्र महीने में की एयर स्ट्राइक...पाकिस्तान की हरकत पर भारत ने लगाई लताड़; UNSC में जमकर सुनाई खरी-खोटी

रमजान के पवित्र महीने में की एयर स्ट्राइक...पाकिस्तान की हरकत पर भारत ने लगाई लताड़; UNSC में जमकर सुनाई खरी-खोटी

Pakistan Afghanistan Conflict: भारत ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान पर तीखा हमला किया है. भारत ने कहा कि एक तरफ इंटरनेशनल कानून और इस्लामिक एकता के ऊंचे उसूलों की बात करना, वहीं दूसरी तरफ रमजान के पवित्र महीने में बेरहमी से एयरस्ट्राइक करना पाखंड लगता है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 10, 2026, 02:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रमजान के पवित्र महीने में की एयर स्ट्राइक...पाकिस्तान की हरकत पर भारत ने लगाई लताड़; UNSC में जमकर सुनाई खरी-खोटी

India Targets Pakistan in UNSC: पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भीषण संघर्ष हुआ था. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक की थी. इसमें कई लोगों की जान चली गई, जिसे लेकर भारत ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान पर तीखा हमला किया है. भारत ने पाकिस्तान की निंदा करते हुए इसे इंटरनेशनल कानून और संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया है. साथ ही कहा कि एक तरफ इंटरनेशनल कानून और इस्लामिक एकता के ऊंचे उसूलों की बात करना, वहीं दूसरी तरफ रमजान के पवित्र महीने में बेरहमी से एयरस्ट्राइक करना पाखंड लगता है.

पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक में 185 बेगुनाह आम लोग मारे गए हैं, जिनमें से लगभग 55% औरतें और बच्चे हैं और UNAMA के अनुसार, एक लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं. अफगानिस्तान के हालात पर UNSC की मीटिंग को संबोधित करते हुए, पर्वतनेनी ने अफगान इलाके पर हवाई हमलों की कड़ी निंदा की. साथ ही साथ कहा कि यह इंटरनेशनल कानून, UN चार्टर और देश की संप्रभुता के सिद्धांत का खुला उल्लंघन है.

मिलिट्री हमले के अलावा भारतीय राजदूत ने जमीन से घिरे देश की आर्थिक तंगी पर भी चिंता जताई. उन्होंने एक जमीन से घिरे देश के लिए व्यापार के रास्ते को मना करके और मनमाने ढंग से पहुंच बंद करके ट्रेड और ट्रांजिट आतंकवाद के चलन पर गहरी चिंता जताई. साथ ही साथ कहा कि ऐसे कामों के सामने जमीन से घिरे विकासशील देशों (LLDCs) पर UN की घोषणाएं खोखली लगती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

देश की आजादी पर भारत के रुख को दोहराते हुए कहा कि हम इन कामों की निंदा करते हैं, हम अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और आजादी के लिए अपने समर्थन को दोहराते हैं. पर्वतनेनी ने आतंकवाद के लगातार खतरे पर भी बात की और दुनिया भर में मिलकर कोशिश करने की अपील की ताकि यह पक्का हो सके कि "ISIL और अल कायदा जैसे ग्रुप और उनके सहयोगी, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद, LeT के प्रॉक्सी जैसे द रेजिस्टेंस फ्रंट, साथ ही उनके ऑपरेशन में मदद करने वाले लोग, अब सीमा पार आतंकवाद में शामिल न हों. (ANI)

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Afghanistan Conflict

Trending news

पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
india
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
LPG Crisis
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
Sir
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
Kerala News
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
nasik
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
Parliament Budget Session Phase 2 Live: लोकसभा में फिर शुरू हुई चर्चा, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही है बहस
Budget Session 2 Phase Live
Parliament Budget Session Phase 2 Live: लोकसभा में फिर शुरू हुई चर्चा, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही है बहस
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
US Israel Iran War
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
India America news
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा