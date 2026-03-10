रमजान के पवित्र महीने में की एयर स्ट्राइक...पाकिस्तान की हरकत पर भारत ने लगाई लताड़; UNSC में जमकर सुनाई खरी-खोटी

India Targets Pakistan in UNSC: पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भीषण संघर्ष हुआ था. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक की थी. इसमें कई लोगों की जान चली गई, जिसे लेकर भारत ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान पर तीखा हमला किया है. भारत ने पाकिस्तान की निंदा करते हुए इसे इंटरनेशनल कानून और संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया है. साथ ही कहा कि एक तरफ इंटरनेशनल कानून और इस्लामिक एकता के ऊंचे उसूलों की बात करना, वहीं दूसरी तरफ रमजान के पवित्र महीने में बेरहमी से एयरस्ट्राइक करना पाखंड लगता है.

पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक में 185 बेगुनाह आम लोग मारे गए हैं, जिनमें से लगभग 55% औरतें और बच्चे हैं और UNAMA के अनुसार, एक लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं. अफगानिस्तान के हालात पर UNSC की मीटिंग को संबोधित करते हुए, पर्वतनेनी ने अफगान इलाके पर हवाई हमलों की कड़ी निंदा की. साथ ही साथ कहा कि यह इंटरनेशनल कानून, UN चार्टर और देश की संप्रभुता के सिद्धांत का खुला उल्लंघन है.

मिलिट्री हमले के अलावा भारतीय राजदूत ने जमीन से घिरे देश की आर्थिक तंगी पर भी चिंता जताई. उन्होंने एक जमीन से घिरे देश के लिए व्यापार के रास्ते को मना करके और मनमाने ढंग से पहुंच बंद करके ट्रेड और ट्रांजिट आतंकवाद के चलन पर गहरी चिंता जताई. साथ ही साथ कहा कि ऐसे कामों के सामने जमीन से घिरे विकासशील देशों (LLDCs) पर UN की घोषणाएं खोखली लगती हैं.

देश की आजादी पर भारत के रुख को दोहराते हुए कहा कि हम इन कामों की निंदा करते हैं, हम अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और आजादी के लिए अपने समर्थन को दोहराते हैं. पर्वतनेनी ने आतंकवाद के लगातार खतरे पर भी बात की और दुनिया भर में मिलकर कोशिश करने की अपील की ताकि यह पक्का हो सके कि "ISIL और अल कायदा जैसे ग्रुप और उनके सहयोगी, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद, LeT के प्रॉक्सी जैसे द रेजिस्टेंस फ्रंट, साथ ही उनके ऑपरेशन में मदद करने वाले लोग, अब सीमा पार आतंकवाद में शामिल न हों. (ANI)