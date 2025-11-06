Advertisement
'अब तो युद्ध होगा', अफगान-पाकिस्तान शांति वार्ता से पहले ख्वाजा आसिफ ने तालिबान को धमकाया, तुर्की में निकलेगा समाधान?

khawaja asif on Pakistan Afghanistan peace talks: तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में पाकिस्‍तान-अफगानिस्‍तान के बीच शांति वार्ता होनी है. इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ी धमकी दी है. उन्होंने इस बार तालिबान को सीधे जंग की धमकी दी है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 06, 2025, 08:19 AM IST
khawaja asif on Pakistan Afghanistan peace talks: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सबकुछ ठीक नहीं हैं. दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बीच आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज तुर्की में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अहम वार्ता होने जा रही है. इस बातचीत से पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान आया है. उन्होंने एक सवाल के जवाब में धमकी दी है कि अगर बातचीत विफल रही तो नतीजा 'सिर्फ युद्ध' होगा.

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तुर्की में आज उच्च-स्तरीय वार्ता शुरू होने जा रही है. यह वार्ता इसलिए भी अहम है, क्योंकि दोनों देशों के बीच कई हफ्तों से तनाव जारी है. इस बातचीत को लेकर मीडिया के सवाल पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा 'अगर बातचीत असफल होती है तो हालात और बिगड़ेंगे. हमारे पास अपने विकल्प मौजूद हैं. जिस तरह हमें निशाना बनाया जा रहा है, हम भी उसी तरह जवाब दे सकते हैं.' इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या इसका मतलब युद्ध है, तो आसिफ ने जवाब दिया- हां... सिर्फ युद्ध.'

क्या है मामला?

दरअसल, पिछले कुछ हफ्तों में दोनों देशों के बीच झड़प हुई हैं. जिसके बाद शांति वर्ता का कोई ठोस असर नहीं हुआ. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका, अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हमलों के लिए पाकिस्तान की हवाई सीमा का इस्तेमाल कर रहा है और इस्लामाबाद इसे रोक पाने में पूरी तरह असमर्थ है. वहीं अफगान तालिबान अधिकारियों का दावा है कि पाक की सेना, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अगुवाई में, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार को दरकिनार कर काबुल के साथ तनाव बढ़ा रही है.

पिछली वार्ता में क्या हुआ था?

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता का पहला दौर दोहा में हुआ था. जिसके बाद युद्ध विराम भी हुआ था. फिर दूसरा दौर 6 दिनों तक चला, जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट के साथ खत्म हुआ था. उस स्टेटमेंट में शांति बनाए रखने की बात कही गई थी. इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी पक्ष को सजा देने के लिए 'निगरानी और वेरिफिकेशन सिस्टम' स्थापित करने की  प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया था, लेकिन हालत ठीक नहीं हुए.

बताया जा रहा है कि इस्तांबुल में होने वाली वार्ता यह तय कर सकती है कि क्या दोनों देश विश्वास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं. सीमा सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी सहयोग को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए तंत्र बना सकते हैं. अब देखना होगा कि तुर्की में होने वाली उच्च-स्तरीय वार्ता का क्या नतीजा निकलता है.

ट्रंप से मुलाकात पर उठ रहे सवाल

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अलावा सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी मौजूद थे. उनकी मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसी देश की नागरिक सरकार के साथ उसकी सेना का प्रमुख राष्ट्रपति से क्यों मिल रहा है.

ये भी पढ़ें:  Russia: अब खुलेआम पुतिन टेस्ट करेंगे न्यूक्लियर मिसाइल, US को लेकर रूसी अफसरों को सुनाया डराने वाला फरमान

Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

Pakistan Afghanistan War

