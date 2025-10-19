Ceasefire को तैयार हुए पाकिस्तान-अफगानिस्तान, दोनों देशों के बीच कतर बना 'शांतिदूत'

Pakistan Afghanistan Ceasefire: कतर के विदेश मंत्रालय ने रविवार सुबह ऐलान किया कि कतर की राजधानी दोहा में हुई शांति वार्ता के दौरान Pakistan और Afghanistan तुरंत ही सीजफायर के लिए मान गए. तुर्की ने इस बातचीत में बीच-बचाव करने का काम किया. इस बातचीत का मकसद एक हफ्ते से बॉर्डर पर चल रही लड़ाई को रोकना है जिसमें अब तक कई सारे लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं. कतर के बयान के मुताबिक, दोनों देश आने वाले दिनों में और भी बैठकें करने को तैयार हो गए हैं. इन बैठकों का लक्ष्य है कि युद्ध विराम लंबे समय तक बना रहे और सही तरीके से लागू हो.

किसने लिया बातचीत में हिस्सा?

यह बातचीत सीमा पर हुई लड़ाई के बाद हुई जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे. 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से यह दोनों पड़ोसी देशों के बीच सबसे भयंकर टकराव था. अफगानिस्तान की तरफ से रक्षा मंत्री मुल्ला मुहम्मद याकूब और पाकिस्तान की तरफ से रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की.

क्यों शुरु हुआ ये युद्ध?

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि, बातचीत इस बात पर केंद्रित थी कि, अफगानिस्तान अपनी जमीन से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले आतंकवाद को तुरंत रोके और पाक-अफगान सीमा पर शांति और स्थिरता को वापस लाए. यह हिंसा या जंग तब शुरू हुई जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कहा कि, वह उन आतंकवादियों को रोके जो सीमा पार करके पाकिस्तान से हमला कर रहे हैं.

अफगानिस्तान ने क्या दिया जवाब?

इसके जवाब में तालिबान ने आतंकवादियों को पनाह देने से मना कर दिया. उन्होंने उलटा पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा कि, वह अफगानिस्तान को अस्थिर करने के लिए झूठी खबरें फैला रहा है और Islamic State से जुड़े समूहों का साथ दे रहा है. पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि, आतंकवादी पाकिस्तानी सरकार को गिराने और सख्त इस्लामिक कानून लागू करने के लिए लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं.

T-20 Series से वापस लिया नाम

युद्ध विराम होने के बावजूद अफगानिस्तान ने आरोप लगाया कि, शुक्रवार को समझौता होने के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान ने नागरिकों पर हवाई हमले किए. काबुल ने कहा कि, उन्होंने अपने लड़ाकों को जवाबी हमला ना करने का आदेश दिया है जिससे बातचीत चलती रहे. इन हमलों में 3 अफगानी घरेलू क्रिकेटर मारे गए जिस वजह से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली त्रिकोणीय T20 Series से नाम वापस ले लिया है. यह सीरीज अफगानिस्तान को 5 से 29 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में खेलनी थी.

क्या 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए?

पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि, हवाई हमलों में उन आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया जिनकी पुष्टि हो चुकी थी और इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए. उन्होंने नागरिों के मरने के दावों को खारिज कर दिया. दोहा की मदद से हुआ युद्ध विराम 2,600 किमी लंबी पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर तनाव कम करने और लंबे समय तक शांत लाने की दिशा में एक जरूरी कदम है.