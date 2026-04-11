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Hindi NewsदुनियाPakistan News: ईरान की पीठ में पाकिस्तान ने छुरा घोंपा, वार्ता के लिए इस्लामाबाद बुलाया; उधर सऊदी में भेज दी अपनी सेना

Pakistan News: ईरान की पीठ में पाकिस्तान ने छुरा घोंपा, वार्ता के लिए इस्लामाबाद बुलाया; उधर सऊदी में भेज दी अपनी सेना

Pakistan-Saudi Arabia Defence Pact: पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपनी एयरफोर्स का एक स्क्वॉड्रन भेज दिया है. यह सब ऐसे वक्त पर हो रहा है, जब इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की वार्ता चल रही है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 11, 2026, 05:50 PM IST
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Pakistan News: ईरान की पीठ में पाकिस्तान ने छुरा घोंपा, वार्ता के लिए इस्लामाबाद बुलाया; उधर सऊदी में भेज दी अपनी सेना

Pakistan News: पाकिस्तान एक तरफ अपनी आतंकी धरती पर अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता करवा रहा है तो दूसरी तरफ उसने शिया मुल्क की पीठ पर छुपा घोंप दिया है. पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक स्क्वॉड्रन सऊदी अरब पहुंच चुका है. इसकी पुष्टि खुद सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने की है. सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, ' 'जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों का एक स्क्वॉड्रन सऊदी अरब के किंग अब्दुलअजीज एयरबेस पर पहुंच गया है. पाकिस्तान में तैनात सऊदी राजदूत के अनुसार, पाकिस्तानी सैन्य दल में पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाकू और सहायक विमान शामिल हैं.

क्या बोला सऊदी का रक्षा मंत्रालय?

इनका मकसद दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं के बीच जॉइंट मिलिट्री कॉर्डिनेशन को मजबूत करना, ऑपरेशनल रेडीनेस के लेवल को बढ़ाना और रीजनल के अलावा इंटरनेशनल लेवल पर शांति व स्थिरता को बढ़ावा देना है. पिछले साल सितंबर में इस संयुक्त रणनीतिक रक्षा समझौते पर दस्तखत हुए थे. इसके तहत अगर सऊदी अरब या पाकिस्तान पर कोई देश हमला करता है तो दोनों मिलकर उसका जवाब देंगे.

इस रक्षा समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है. इसमें जॉइंट ट्रेनिंग, एक्सपर्ट्स और मिलिट्री व संसाधनों की तैनाती शामिल है. इस समझौते का मकसद क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों में हो रहे बदलावों के जवाब में, दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाना और उनकी परिचालन तत्परता को मजबूत करना है.

'मिडिल ईस्ट में माहौल तनावपूर्ण'

इस तैनाती का समय काफी अहम है. वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हफ्तों से चल रहे तनाव के बाद मिडिल ईस्ट में माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है; दोनों ओर से हो रहे हमलों और जवाबी हमलों से यह खतरा बढ़ गया है कि यह संघर्ष पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल सकता है. इसी बीच, पाकिस्तान एक अहम कूटनीतिक मध्यस्थ के तौर पर उभरा है. उसने इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेजबानी की है, जिसका मकसद एक नाजुक संघर्ष-विराम को मजबूत करना और चल रहे युद्ध का कोई बड़ा समाधान तलाशना है.

US और ईरानी प्रतिनिधिमंडल के इस्लामाबाद में होने के दौरान, सऊदी अरब में पाकिस्तानी सेना की तैनाती को खाड़ी देशों के सहयोगियों के लिए एक आश्वासन और बातचीत के आस-पास के नाजुक सुरक्षा माहौल की याद दिलाने वाले कदम, दोनों ही रूपों में देखा जा सकता है. चाहे बातचीत में कोई प्रगति हो या वह रुक जाए, यह कदम इस बात का संकेत देता है कि क्षेत्रीय ताकतें अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही हैं, भले ही संघर्ष को खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हों.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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