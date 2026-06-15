/पाकिस्तान में भीषण विमान हादसा! एयरफोर्स का लड़ाकू विमान क्रैश, दोनों पायलटों की मौके पर ही मौत

पाकिस्तान में एक दर्दनाक सैन्य विमान हादसे ने देश को झकझोर दिया है. पाकिस्तानी वायुसेना (PAF) का एक लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार दोनों पायलटों की मौके पर ही मौत हो गई. शुरुआती जानकारी के अनुसार, विमान नियमित प्रशिक्षण मिशन पर था, तभी अचानक तकनीकी गड़बड़ी के बाद वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया. ऐसे हादसों के बाद सैन्य विमानों की सुरक्षा और रखरखाव को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हादसा प्रशिक्षण अभियान के दौरान हुआ. विमान के क्रैश होते ही इलाके में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया और राहत एवं बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए. हालांकि, दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों पायलटों को बचाया नहीं जा सका. पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने पायलटों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है.
विमान दुर्घटना के बाद संबंधित अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है. शुरुआती स्तर पर तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा. सैन्य विमान हादसों में आमतौर पर उड़ान डेटा, तकनीकी रिकॉर्ड और रखरखाव से जुड़े दस्तावेजों की विस्तार से जांच की जाती है.
पाकिस्तान में सैन्य विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं. बीते वर्षों में प्रशिक्षण मिशनों के दौरान कई विमान हादसे हुए हैं, जिनमें पायलटों की जान गई. एक्सपर्ट्स की मानें तो पुराने बेड़े, तकनीकी रखरखाव और जटिल उड़ान परिस्थितियां ऐसे हादसों का जोखिम बढ़ा सकती हैं.
घटना से जुड़ी कुछ जानकारियां स्थानीय मीडिया और प्रारंभिक रिपोर्टों पर आधारित हैं. अधिकारियों की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारणों की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी.