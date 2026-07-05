/पाकिस्तान एयर फोर्स के ग्रुप कैप्टन की दिनदहाड़े हत्या, इस्लामाबाद में कार से बॉडी बरामद, हुआ क्या था?

Pakistan news: इस्लामाबाद में शाहीन चौक के पास कुछ लोगों ने पाकिस्तान एयर फोर्स के इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक (12204 GDP) की दिन दहाड़े हत्या कर दी. तारिक की डेड बॉडी कार से बरामद हुई. जब उनके शव को बाहर निकाला गया, तब उन्होंने गाड़ी की सीट बेल्ट पहन रखी थी. पुलिस के साथ-साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस भी हमलावर की तलाश कर रही है, जो मौका ए वारदात से मौका देखकर फरार हो गया था.
इस्लामाबाद पुलिस के प्रवक्ता मुहम्मद तकी जवाद के मुताबिक, गोलीबारी इस्लामाबाद के व्यस्त 9वें एवेन्यू पर शाहीन चौक के पास हुई, जो कई सरकारी कार्यालयों और PAF हेडक्वार्टर के करीब है.
पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एक लड़की को अगवा होने से बचाने की कोशिश के दौरान उन्हें गोली मारी गई. गोली मारने वालों को भी शायद ये नहीं पता होगा कि उन्होंने किसे मार दिया.
PAF अधिकारी, ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक, शाहीन चौक के पास अपने कार्यालय से निकल रहे थे, तभी उन्होंने एक आदमी को एक महिला से बहस करते देखा और बीच-बचाव करने का फैसला किया. जवाद ने बताया, जैसे ही उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की, संदिग्ध ने हथियार निकाला और मौके पर ही अधिकारी को गोली मार दी और भाग गया.
पुलिस प्रवक्ता जवाद ने बताया, फौजी अफसर की मौके पर ही मौत हो गई. महिला को घटनास्थल से हिरासत में ले लिया. उन्होंने ये भी बताया कि साध नाम का संदिग्ध महिला के साथ मोटरसाइकिल पर रावलपिंडी से इस्लामाबाद आया था. कानून प्रवर्तन एजेंसियां संदिग्ध की तलाश कर रही थीं. फिलहाल उसकी तलाश जारी है.
PAF के प्रवक्ता के अनुसार, ग्रुप कैप्टन तारिक के परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं. पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने घटना पर दुख व्यक्त किया और PAF अधिकारी को एक शहीद बताया जिसने एक महिला की रक्षा करने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी.
नकवी ने अधिकारियों को संदिग्ध की तुरंत गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख से घटना की रिपोर्ट मांगी है. मंत्री ने कहा, अपराधी को सजा दिलाने और शहीद अधिकारी के परिवार को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी. पाकिस्तान सेना का कहना है कि उनके स्टाफ की हत्या के इस मामले में अलग से बयान जारी किा जाएगा.