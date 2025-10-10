मुत्ताकी के भारत दौरे पर बेचैन पाक! एयरस्ट्राइक पर आगबबूला USA, पूर्व राजनयिक के कहा- 'खतरनाक है ये खेल'

Taliban Foreign Minister in India: अमेरिका के पूर्व राजनयिक जल्मे खलीलजाद ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी अपनी बलूच राष्ट्रवादी विद्रोहियों के खिलाफ ISIS के आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं. बता दें कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पाकिस्तानी तालिबान(TTP)को छूट दे रहा है. बता दें कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी 9 अक्टूबर को एक हफ्ते के दौर पर भारत पहुंचे हैं. यह अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता संभालने के बाद किसी वरिष्ठ तालिबानी अधिकारी का पहला भारत दौरा है. मुत्ताकी के दिल्ली में होने के दौरान ही गुरुवार को काबुल में एक धमाके की आवाज सुनी गई



हमले को लेकर अमेरिका क्यों है परेशान?

जल्मे खलीलजाज ने शुक्रवार को इन हमलों को Huge Escalation बताया जिससे खतरनाक जोखिम पैदा होते हैं. खलीलजाद ने कहा कि, सेना का इस्तेमाल हल नहीं हो सकता. आगे उन्होंने कहा कि, उन्होंने इस्लामाबाद और काबुल के बीच बातचीत की मांग की जिससे डूरंड रेखा(Durand Line)के दोनों ओर आतंकवादियों के ठिकानों से निपटा जा सके. उन्होंने आरोप लगाए कि, पाकिस्तान बलूच विद्रोहियों के खिलाफ ISIS आतंकवादियों का साथ दे रहा है.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की चेतावनी

Pakistan के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों पर कमेंट करते हुए कहा कि, अफगान हमेशा से ही भारत का वफादार रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ कल था, आज है और आगे भी रहेगा. इससे पहले नेशनल असेंबली में आसिफ ने अफगानिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था, बस अब बहुत हो गया हमारा सब्र जवाब दे चुका है. अफगानी जमीन ने आतंकवाद अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

क्या थी हमले की वजह?

आसिफ ने कहा कि, तकरीबन 3 साल पहले वह काबुल गए थे और वहां अधिकारियों से कहा था कि अफगानिस्तान की जमीन पर 6 से 7 हजार ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए खतरा हैं. साथ ही उन्होंने दावा किया कि, काबुल ने उन आतंकियों को वहीं रखने के लिए उनसे वित्तीय समझौते का सुझाव दिया था. पाकिस्तान ने गारंटी मांगी थी कि ये लोग वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे.

क्या है पूरा मामला?

आसिफ ने धमकी दी थी कि, अगर पाक सुरक्षा बलों पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई में अन्य नुकसान(Collateral Damage)को नकारा नहीं जा सकता. अगर संक्षेप में बताएं तो, मुत्ताकी के भारत दौरे के बीच पाकिस्तान के काबुल पर हमला किया है. ये हमला इसलिए है कि पाकिस्तान भारत-अफगान के सुधरते रिश्तों से नाखुश हैं और आतंकवाद के ठिकानों को लेकर तालिबान को सीधी चेतावनी दे रहा है. पूर्व अमेरिकी दूर खलीलजाद ने इस तनाव को बेहद खतरनाक बताया है.