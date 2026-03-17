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Hindi Newsदुनियापाकिस्तान ने मरीजों पर की एयरस्ट्राइक: काबुल का इजरायल कनेक्शन चर्चा में, तालिबान लेगा इंतकाम

पाकिस्तान ने मरीजों पर की एयरस्ट्राइक: काबुल का इजरायल कनेक्शन चर्चा में, तालिबान लेगा इंतकाम

मरीजों पर पाकिस्तान के हमले से गुसाया तालिबान अब इंतकाम की आग में जल रहा है. पाकिस्तान ने कहा है कि उसने ड्रोन अटैक वाले सोर्स को टारगेट किया जबकि अफगान सरकार ने एक तस्वीर दिखाई है जहां अस्पताल को मिसाइल से पाकिस्तान ने उड़ा दिया. अब संयुक्त राष्ट्र से दखल देने की मांग की गई है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 17, 2026, 09:55 AM IST
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पाकिस्तान ने मरीजों पर की एयरस्ट्राइक: काबुल का इजरायल कनेक्शन चर्चा में, तालिबान लेगा इंतकाम

ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच लड़ाई छिड़ी है, पाकिस्तान जंग का अलग मोर्चा खोलना चाहता है. रात में उसने अफगानिस्तान में कई जगहों पर एयरस्ट्राइक की. पाकिस्तान कह रहा है कि उसने सोमवार रात अफगानिस्तान में तालिबान के सैन्य अड्डों पर हमले किए. हालांकि तालिबान ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने काबुल के एक अस्पताल पर एयरस्ट्राइक कर 250 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी. 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. कुछ रिपोर्टों में मौत का आंकड़ा 400 बताया गया है. हमला काबुल के उस अस्पताल पर हुआ, जहां नशे के आदी लोगों का इलाज चल रहा था. सुबह अफगानिस्तान सरकार ने 2000 बेड वाले अस्पताल में भर्ती मरीजों की तस्वीर जारी की तो पूरा देश गुस्से से लाल हो गया. पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से लेकर अफगान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी पाकिस्तान पर बरस पड़े. 

दरअसल, 26 फरवरी को सीमा पर झड़प के बाद पाकिस्तान ने 'ऑपरेशन गजब लिल हक' शुरू किया. अब पाकिस्तान का कहना है कि उसने 16-17 मार्च की दरम्यानी रात काबुल में दो स्थानों पर हथियारों के स्टोरेज और टेक्निकल सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया. नंगरहार प्रांत में भी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के सैन्य अड्डों को निशाना बनाया. पाकिस्तान का कहना है कि उसने उन जगहों को हिट किया जहां से ड्रोन अटैक किए जा रहे थे. इधर, काबुल का इजरायल कनेकशन भी पाकिस्तान ने निकाल लिया है. पाकिस्तानी मीडिया डॉन की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत और इजरायल में बने पार्ट्स का इस्तेमाल कर तालिबान ड्रोन बना रहा है. 

संयुक्त राष्ट्र से एक्शन की मांग

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अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया है, 'ये वही बेकसूर नागरिक और नशे के आदी लोग हैं, जो कल रात 2,000 बिस्तरों वाले अस्पताल में पाकिस्तान की बमबारी में शहीद हो गए. इनमें से अधिकांश लोग शहीद हुए हैं.' क्रिकेटर राशिद खान ने कहा कि रमजान के महीने में निर्दोष लोगों की हत्या से सिर्फ नफरत पैदा होगी. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और दूसरे मानवाधिकार संगठनों से हमले के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है. 

अफगान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी नवीन-उल-हक ने काबुल में नशा मुक्ति केंद्र पर पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक की तुलना गाजा में हमलों से की है. उन्होंने कहा, 'इजरायल और पाकिस्तान की सरकार के बीच फर्क ढूंढ़ना मुश्किल है.' अफगानिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी वफादार मोमंद ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अस्पताल एक ऐसी जगह है जिसका मकसद इंसानी जान बचाना होता है. वहां खून नहीं बहाया जाना चाहिए. पाकिस्तान को कोसते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी जगह पर हमला करना मानवता, नैतिकता और सभी मानवीय मूल्यों के खिलाफ एक बड़ा अपराध है.

पढ़ें: 'मैं आज बेहद दुखी हूं'... PAK की एयर स्ट्राइक पर राशिद खान ने UN से कर दी ये बड़ी मांग

पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट के नेता मंजूर पश्तीन ने फेसबुक पेज पर लिखा कि हम अफगान लोगों के साथ हैं और दुनिया भर में उनकी आवाज उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मौलवियों ने हमेशा काबुल के विनाश का आह्वान करते हुए फतवे जारी किए हैं. अब उन्हें काबुल में मरीजों के क्षत-विक्षत शव देखकर शर्म महसूस करनी चाहिए. माना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर तालिबान की तरफ से पाकिस्तान पर बड़ा जवाबी हमला हो सकता है. पाकिस्तान के टक्कर की नेवी और एयरफोर्स भले ही अफगानिस्तान के पास नहीं है लेकिन उसके पास हमले के दूसरे विकल्प मौजूद हैं. 

पढ़ें: काबुल अस्पताल पर पाकिस्तान का हमला

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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