'पाकिस्तान और चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरे', ईरान से जंग के बीच US इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का बयान

अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक तुलसी गबार्ड ने दावा किया कि अमेरिका के लिए रूस, चीन, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया सबसे बड़े परमाणु खतरे हैं.
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Tulsi Gabbard: अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक तुलसी गबार्ड ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि रूस, चीन, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया वर्तमान में अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरे बने हुए हैं. तुलसी गबार्ड का ये बयान ऐसे समय पर आया है, जब ईरान से परमाणु समझौते से शुरू हुई बातचीत अब एक भीषण युद्ध में तब्दील हो चुकी है.
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