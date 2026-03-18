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Hindi Newsदुनियापाकिस्तान और चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरे, ईरान से जंग के बीच US इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का बयान

'पाकिस्तान और चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरे', ईरान से जंग के बीच US इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का बयान

अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक तुलसी गबार्ड ने दावा किया कि अमेरिका के लिए रूस, चीन, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया सबसे बड़े परमाणु खतरे हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 18, 2026, 08:30 PM IST
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तुलसी गबार्ड, अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक
तुलसी गबार्ड, अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक

Tulsi Gabbard: अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक तुलसी गबार्ड ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि रूस, चीन, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया वर्तमान में अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरे बने हुए हैं. तुलसी गबार्ड का ये बयान ऐसे समय पर आया है, जब ईरान से परमाणु समझौते से शुरू हुई बातचीत अब एक भीषण युद्ध में तब्दील हो चुकी है. 

खबर अपडेट की जा रही है... 

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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