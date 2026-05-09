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Hindi Newsदुनियाअब खुद बिचौलिए की राह देख रहा है पाकिस्तान, होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका ने लगा दिया अड़ंगा; निकल गई शहबाज की हवा

अब खुद बिचौलिए की राह देख रहा है पाकिस्तान, होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका ने लगा दिया अड़ंगा; निकल गई शहबाज की हवा

Pakistan Iran War: पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्तता कराने के लिए बेताब रहता है, लेकिन उसे खुद अपने देश के नागरिकों के लिए दूसरे देश की तरफ देखना पड़ रहा है. जानिए क्या है पूरा मामला. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 09, 2026, 10:06 AM IST
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अब खुद बिचौलिए की राह देख रहा है पाकिस्तान, होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका ने लगा दिया अड़ंगा; निकल गई शहबाज की हवा

Pakistan Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच जंग थम गई है लेकिन तनाव नहीं कम हो रहा है. होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका और ईरान दोनों ने पाबंदी लगाई है. यहां से गुजरने वाले जहाजों पर दोनों देश नजर बनाए हुए हैं. पाकिस्तान ने शांति वार्ता तो कराने की कोशिश की लेकिन वो कोशिश नाकाम रही, लेकिन पकिस्तान फिर से मध्यस्तता कराने के लिए बेताब था, जिसे अब खुद अपने जहाज के लिए किसी और देश से सहायता मांगनी पड़ रही है. 

सिंगापुर से मांगी मदद

होर्मुज स्ट्रेट में तनाव की बीच अमेरिका ने ईरानी जहाज को कब्जे में लिया था, जिसमें 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी क्रू मेंबर सवार थे. पाकिस्तान को इन नागरिकों की चिंता सताने लगी है और वो सिंगापुर के सामने गिड़गिड़ा रहा है, शांति की बात करने वाले पाकिस्तान ने नागरिकों को वापस लाने के लिए सिंगापुर से मदद की मांग की है. 

ईशाक डार ने कही ये बात

एक्स पर एक पोस्ट में ईशाक डार ने कहा है कि सिंगापुर के विदेश मंत्री H.E.विवियन बालाकृष्णन से बात की और U.S. अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए जहाजों पर सवार 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी नाविकों को वापस लाने में सिंगापुर से मदद मांगी. ये जहाज सिंगापुर के पानी के पास मौजूद है  उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से भी बात की और पाकिस्तान तेहरान के साथ करीबी तालमेल बनाए हुए है. उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान ईरानी नागरिकों को पाकिस्तान के रास्ते ईरान वापस भेजने में मदद करने के लिए तैयार है.

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ट्रंप ने दी है चेतावनी

ये वही पाकिस्तान है जो खुद मध्यस्त की भूमिका निभाने के लिए बेताब रहता है. अमेरिका के सामने हमेशा घुटने टेकने वाले पाकिस्तान को भी अमेरिका नहीं छोड़ रहा, जिसकी वजह से उसे खुद तीसरे देश की तरफ देखना पड़ रहा है. वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार फिर से 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' शुरू करने पर गौर कर सकती है. यह पहल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए बनाई गई थी. ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के साथ समझौता नहीं हुआ, तो इस योजना को और बड़े स्तर पर 'Project Freedom Plus' के रूप में लागू किया जाएगा. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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