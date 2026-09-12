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BRICS से 'बेचैनी', जब शामिल होने के लिए पाकिस्‍तान ने खटखटाया दरवाजा...भारत के वीटो से हुआ बेबस


Pakistan Applied For BRICS Summit: पाकिस्तान ने BRICS की सदस्यता के लिए आवेदन दिया था. हालांकि, इस्लामाबाद की यह कोशिश विफल होती रही. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर उसे संगठन में एंट्री लेने से रोका हुआ है.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 12, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 12:12 PM IST
BRICS से 'बेचैनी', जब शामिल होने के लिए पाकिस्‍तान ने खटखटाया दरवाजा...भारत के वीटो से हुआ बेबस

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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