विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने नवंबर साल 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान लीडिंग ग्लोबल साउथ ब्लॉक में शामिल होना चाहता है. उन्होंने यह भी बताया था कि देश के BRICS के अधिकतर सदस्यों के साथ अच्छे संबंध हैं. वहीं, इस्लामाबाद में विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने BRICS को विकासशील देशों का एक महत्वपूर्ण समूह बताया और पुष्टि करते हुए बताया कि पाकिस्तान ने BRICS में शामिल होने के लिए औपचारिक अनुरोध किया है. उन्होंने कहा,' हमारा मानना ​​है कि BRICS में शामिल होकर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने और समावेशी बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.' उन्होंने आगे कहा,' हमें यह भी उम्मीद है कि BRICS समावेशी बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के मुताबिक पाकिस्तान के अनुरोध पर आगे बढ़ेगा.'