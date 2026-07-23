मौलाना फजलुर रहमान को धमकाने के लिए पाकिस्तानी सेना का नया 'डर्टी गेम', लश्कर के कंधों पर रखी बंदूक, बनाया ये प्लान

पाकिस्तान में सेना, कट्टरपंथी संगठनों और धार्मिक नेतृत्व के रिश्तों को लेकर एक बार फिर नए सवाल खड़े हो गए हैं. खुफिया सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष और सरकार समर्थक मौलाना हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी हाफिज सईद के बेटे हाफिज तल्हा सईद से मुलाकात की है. यह बैठक लाहौर स्थित मरकज-ए-कुबा में हुई, जिसे काफी अहम माना जा रहा है. सूत्रों का कहना है कि इस बैठक का मकसद केवल धार्मिक चर्चा नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर साझा रणनीति तैयार करना भी था.
न्यूज 18 की खबर के मुताबिक इस बैठक में खास तौर पर जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (फ) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान के हालिया बयानों पर चर्चा हुई. फजलुर रहमान पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की सुरक्षा नीतियों और सरकार के कामकाज पर लगातार सवाल उठा रहे हैं. खुफिया सूत्रों के मुताबिक, बैठक में मौजूद लोगों की राय थी कि फजलुर रहमान के खिलाफ सीधी टक्कर लेने के बजाय उनके प्रति अपेक्षाकृत नरम रुख अपनाया जाए, ताकि उनकी राजनीतिक सक्रियता को बिना बड़ा टकराव पैदा किए सीमित किया जा सके.
सूत्रों के अनुसार, बैठक में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े लोगों ने धार्मिक नेताओं को सलाह दी कि वे फजलुर रहमान के राजनीतिक जीवन के सकारात्मक पहलुओं का उल्लेख करें, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट संदेश भी दें कि राज्य की संस्थाओं, खासकर सेना, के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी से बचना चाहिए. विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की रणनीति का उद्देश्य धार्मिक और राजनीतिक हलकों में सेना के खिलाफ बढ़ते असंतोष को नियंत्रित करना हो सकता है.
इस मुलाकात ने एक बार फिर पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था और प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के बीच कथित रिश्तों को लेकर बहस तेज कर दी है. सुरक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि अगर सरकारी समर्थन प्राप्त धार्मिक नेतृत्व और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े चेहरे खुले तौर पर राजनीतिक मुद्दों पर समन्वय करते दिखाई देते हैं, तो इससे यह धारणा मजबूत होती है कि कट्टरपंथी नेटवर्क का इस्तेमाल केवल सीमा पार गतिविधियों तक सीमित नहीं है.
पाकिस्तानी सियासी विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटनाक्रम पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में सेना की भूमिका और उसकी रणनीति को लेकर कई संकेत देता है. यदि खुफिया सूत्रों के दावे सही हैं, तो यह दर्शाता है कि इस्लामाबाद की सत्ता व्यवस्था राजनीतिक विरोध को संभालने के लिए पारंपरिक राजनीतिक माध्यमों के साथ-साथ कट्टरपंथी धार्मिक नेटवर्क का भी सहारा ले रही है. हालांकि, पाकिस्तान की ओर से इस कथित बैठक या उसके एजेंडे को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.