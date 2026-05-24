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Hindi Newsदुनियाडील कराने चले थे...डांटकर लौट आए! जानिए तेहरान के बंद कमरे में आसिम मुनीर के साथ ये क्या हो गया?

डील कराने चले थे...डांटकर लौट आए! जानिए तेहरान के बंद कमरे में आसिम मुनीर के साथ ये क्या हो गया?

Mohammad Bagher Ghalibaf-Asim Munir: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संदेश लेकर तेहरान पहुंचे पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरान की कड़ी फटकार झेलनी पड़ी. ईरान के संसद अध्यक्ष ने मुनीर को दोटूक सुनाते हुए अमेरिका की वकालत बंद करने को कहा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने दोबारा युद्ध की मूर्खता की, तो अंजाम भयानक होगा.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 24, 2026, 08:46 AM IST
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Asim Munir Iran Visit
Asim Munir Iran Visit

Asim Munir Iran Visit: अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मंच से इस वक्त पाकिस्तान की फजीहत कराने वाली खबर सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को सुलझाने के लिए बिचौलिए की भूमिका निभाने चले पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तेहरान की धरती पर ऐसे कड़े तेवर और डांट का सामना करना पड़ा है, जिसे वे और उनका देश शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खास संदेश लेकर तेहरान पहुंचे आसिम मुनीर का सामना जब ईरान के सबसे ताकतवर और कड़क नेताओं में शुमार संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबाफ से हुआ, तो बंद कमरे के भीतर माहौल पूरी तरह बदल गया. गालिबाफ ने जिस लहजे में पाकिस्तान और अमेरिका को दोटूक सुनाया, उसने पाकिस्तानी कूटनीति के गुब्बारे की हवा निकाल कर रख दी.

अमेरिका की वकालत करना करे बंद 

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ईरान और अमेरिका के बीच बैक-चैनल डिप्लोमेसी के जरिए मामला सुलझाने की आखिरी कोशिशें जारी हैं. इसी सिलसिले में ट्रंप प्रशासन के 'खास मैसेंजर' बनकर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शुक्रवार को ईरान में लैंड हुए थे. शनिवार को तेहरान के एक बंद कमरे में जब उनकी मुलाकात ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबाफ से हुई, तो वहां का तापमान अचानक बढ़ गया.

ईरान के सरकारी टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक, मुलाकात के दौरान माहौल बेहद तनावपूर्ण था. जैसे ही मुनीर ने ट्रंप का संदेश आगे बढ़ाया, गालिबाफ ने उन्हें सीधे शब्दों में टोकते हुए आईना दिखा दिया. गालिबाफ ने बेहद कड़े लहजे में गरजते हुए कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अपने देश और अपनी अवाम के अधिकारों को लेकर किसी भी तरह का कोई समझौता या ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है. पाकिस्तान हमारे सामने अमेरिका की वकालत करना तुरंत बंद करे. ईरान किसी के दबाव में नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी शर्तों पर ही बात करेगा.

अमेरिका को ईरान की खुली चुनौती

इस बैठक में ईरान के संसद अध्यक्ष ने न सिर्फ पाकिस्तान के बिचौलिया बनने के अरमानों पर पानी फेरा, बल्कि आसिम मुनीर के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी एक बेहद खौफनाक संदेश भिजवा दिया. गालिबाफ ने अमेरिका को अपनी सैन्य ताकत का अहसास कराते हुए साफ कहा कि ईरान जंग से डरा नहीं है. गालिबाफ ने मुनीर के सामने अपनी सैन्य तैयारियों का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने सीजफायर के इस दौर का पूरा फायदा उठाया है. हमने अपनी सैन्य क्षमताओं को पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत और रीबिल्ड कर लिया है. उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने दोबारा कोई मूर्खता की और फिर से युद्ध थोपने की कोशिश की, तो इस बार अंजाम पहले से कहीं ज्यादा भयानक होगा.

सोफे पर दुबके दिखे 'मुनीर

इस हाई-प्रोफाइल मुलाकात की जो तस्वीरें और वीडियो फुटेज सामने आए हैं, वे खुद-ब-खुद पूरी कहानी बयां कर रहे हैं. तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर किस कदर सहमे और असहज नजर आ रहे हैं. वे सोफे पर बिल्कुल सिमटकर और दुबककर बैठे हुए हैं. दूसरी तरफ, ईरान के सबसे कड़क नेता गालिबाफ दोनों हाथ फैलाकर पूरे आत्मविश्वास और आक्रामक बॉडी लैंग्वेज के साथ एक के बाद एक वॉर्निंग दिए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: लगा जैसे दर्जनों गोलियां चली हों...महिला पत्रकार ने व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन से भागते हुए क्या देखा-Video

कूटनीतिक जानकारों का कहना है कि जनरल आसिम मुनीर अपनी जिंदगी में तेहरान की इस यात्रा को कभी नहीं भूल पाएंगे. ट्रंप प्रशासन ने मुनीर के रसूख पर भरोसा जताकर उन्हें इस उम्मीद से तेहरान भेजा था कि वे ईरान को अमेरिकी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर सकेंगे, लेकिन पासा पूरी तरह उल्टा पड़ गया. ईरान ने पूरी दुनिया को यह कड़ा संदेश दे दिया है कि वह किसी भी अमेरिकी प्रेशर या पाकिस्तानी बिचौलिए के सामने घुटने टेकने वाला नहीं है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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