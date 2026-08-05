WhatsApp से क्यों डर गए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर? अब इस ऐप का करेंगे इस्तेमाल

पाकिस्तान की सेना के भीतर डिजिटल संचार व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, रावलपिंडी स्थित सेना मुख्यालय से जारी निर्देश में सैन्य अधिकारियों और जवानों को आधिकारिक बातचीत के लिए वॉट्सऐप के बजाय चीन के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WeChat का इस्तेमाल करने को कहा गया है. इस फैसले के बाद सुरक्षा और साइबर गोपनीयता को लेकर नई बहस शुरू हो गई है.
रिपोर्टों के अनुसार, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के नेतृत्व में यह कदम सुरक्षा संबंधी आशंकाओं को ध्यान में रखकर उठाया गया है. माना जा रहा है कि सैन्य नेतृत्व को चिंता है कि संवेदनशील सूचनाओं के लीक होने या संचार व्यवस्था पर बाहरी निगरानी का जोखिम मौजूद हो सकता है. हालांकि, इस संबंध में किसी सार्वजनिक तकनीकी रिपोर्ट या आधिकारिक साक्ष्य में यह पुष्टि नहीं की गई है कि वॉट्सऐप के जरिए पाकिस्तान सेना का डेटा लीक हुआ है या किसी विदेशी एजेंसी ने उसकी निगरानी की है.
पाकिस्तानी सेना के इस फैसले ने एक नई बहस को जन्म दिया है. साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ लंबे समय से यह कहते रहे हैं कि चीन में संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थानीय कानूनों के दायरे में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर कंपनियों को सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करना पड़ सकता है. इसी वजह से कुछ विश्लेषकों का मानना है कि वॉट्सऐप छोड़कर वीचैट अपनाने का फैसला सुरक्षा संबंधी एक चुनौती को दूसरी चुनौती से बदलने जैसा हो सकता है. हालांकि, इस पर अलग-अलग विशेषज्ञों की राय अलग है और इस विषय पर कोई सार्वभौमिक निष्कर्ष नहीं है.
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव केवल मैसेजिंग ऐप बदलने तक सीमित नहीं है. इसे पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते रणनीतिक तथा रक्षा सहयोग के संदर्भ में भी देखा जा रहा है. हाल के वर्षों में पाकिस्तान रक्षा उपकरणों, तकनीकी सहयोग और डिजिटल अवसंरचना के कई क्षेत्रों में चीन के साथ अपनी साझेदारी लगातार बढ़ाता रहा है.
भारत ने वर्ष 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए कई चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था, जिनमें WeChat भी शामिल था. उस समय सरकार का कहना था कि कुछ ऐप्स भारतीय उपयोगकर्ताओं के डेटा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं. यही वजह है कि पाकिस्तान के हालिया फैसले की तुलना भारत की साइबर सुरक्षा नीति से भी की जा रही है. हालांकि, दोनों देशों की सुरक्षा नीतियां, रणनीतिक प्राथमिकताएं और डिजिटल ढांचा अलग-अलग हैं.
इसी बीच पाकिस्तान में विदेशी पत्रकारों के कामकाज को लेकर भी नई चर्चाएं सामने आई हैं. रिपोर्टों के अनुसार, नई मीडिया गाइडलाइंस के तहत विदेशी पत्रकारों के लिए संवेदनशील इलाकों, विशेषकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK), बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की यात्रा के लिए पहले से अनुमति (NOC) लेने की व्यवस्था को सख्त किया गया है. आलोचकों का कहना है कि इससे स्वतंत्र रिपोर्टिंग प्रभावित हो सकती है, जबकि पाकिस्तान सरकार सुरक्षा कारणों को इसका आधार बताती रही है.
पिछले कुछ समय से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में महंगाई, बिजली दरों और अन्य स्थानीय मुद्दों को लेकर विरोध-प्रदर्शन की खबरें सामने आती रही हैं. इन घटनाओं के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर भी विभिन्न मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है. दूसरी ओर, पाकिस्तान प्रशासन का कहना रहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए.
पाकिस्तानी सेना का आधिकारिक संचार WeChat पर स्थानांतरित करने का फैसला केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे क्षेत्रीय सुरक्षा, साइबर रणनीति और चीन-पाकिस्तान संबंधों के व्यापक संदर्भ में भी देखा जा रहा है. आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि यह बदलाव सुरक्षा के लिहाज से कितना प्रभावी साबित होता है और इससे पाकिस्तान की डिजिटल रणनीति पर क्या असर पड़ता है.