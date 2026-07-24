पीस के नाम पर बिजनेस डील! पाक आर्मी चीफ ने IRGC कमांडर के साथ मिलकर खेला तेल का खेल

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक नई रिपोर्ट ने पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने ईरान और सऊदी अरब के बीच ऐसा समझौता कराने में अहम भूमिका निभाई, जिसके बाद तेहरान ने कुछ समय के लिए सऊदी अरब पर हमले रोकने पर सहमति जताई. रिपोर्ट में इस दावे का आधार तीन ऐसे अधिकारियों को बताया गया है, जिन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी होने का दावा किया गया है. हालांकि, इन अधिकारियों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है.
पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एक नई रिपोर्ट ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की भूमिका को लेकर कई बड़े दावे किए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, मुनीर ने ईरान और सऊदी अरब के बीच ऐसा समझौता कराने में अहम भूमिका निभाई, जिसके बाद तेहरान ने कुछ समय तक सऊदी अरब पर हमले रोक दिए. हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम की किसी भी पक्ष ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.
यह समझौता मार्च के आखिर में हुआ था, जब अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान का सैन्य संघर्ष शुरुआती दौर में था. दावा किया गया है कि बातचीत में पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने ईरान के वरिष्ठ अधिकारी अहमद वाहिदी के साथ अपने करीबी कारोबारी संबंधों का इस्तेमाल किया. तीन अलग-अलग सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि समझौते के बाद सऊदी अरब पर ईरान की ओर से होने वाले हमलों में उल्लेखनीय कमी देखी गई.
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान और ईरान से जुड़े कुछ सैन्य अधिकारियों के बीच एक संयुक्त तेल परिवहन कारोबार पिछले साल के अंत से संचालित हो रहा है. इसी कारोबार को जारी रखने का आश्वासन देकर असीम मुनीर ने ईरान को सऊदी अरब के खिलाफ हमले रोकने के लिए राजी किया. बताया गया है कि अमेरिकी प्रतिबंधों और ईरानी बंदरगाहों पर बढ़ते दबाव के बीच इस कारोबार से दोनों पक्षों को आर्थिक फायदा मिल रहा था.
इस समझौते के बाद करीब तीन महीने तक सऊदी अरब पर ईरान से जुड़ा कोई बड़ा हमला नहीं हुआ. लेकिन सप्ताहांत में सऊदी अरब की ओर एक मिसाइल दागे जाने का दावा किया गया. इसके बाद असीम मुनीर ने कथित तौर पर ईरानी अधिकारी अहमद वाहिदी को चेतावनी दी कि यदि ऐसे हमले जारी रहे तो दोनों के बीच चल रहा संयुक्त तेल कारोबार प्रभावित हो सकता है. इस चेतावनी के बाद सऊदी अरब पर फिर कोई मिसाइल नहीं दागी गई.
रिपोर्ट में एक खुफिया अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी अरब के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है. यदि रियाद सुरक्षा और कूटनीतिक मामलों में इस्लामाबाद पर अधिक निर्भर होता है, तो इससे पाकिस्तान की क्षेत्रीय भूमिका भी मजबूत हो सकती है.
कुछ राजनयिक सूत्रों ने इस समझौते की आलोचना भी की है. उनका कहना है कि यदि किसी देश को हमलों से बचने के बदले किसी प्रकार की रियायत देनी पड़े, तो इससे गलत संदेश जाता है और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है. रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात और कतर पर भी ईरान के साथ इसी तरह के गुप्त समझौते करने के आरोप लग चुके हैं. हालांकि, दोनों देशों ने इन दावों को सिरे से खारिज किया था. यूएई ने अरबों डॉलर की कथित फंड रिलीज की खबरों को बेबुनियाद बताया, जबकि कतर ने भी ईरान के साथ किसी तरह की ऐसी डील से इनकार किया.