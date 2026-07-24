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पीस के नाम पर बिजनेस डील! पाक आर्मी चीफ ने IRGC कमांडर के साथ मिलकर खेला तेल का खेल

सऊदी अरब की सुरक्षा के नाम पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख और ईरान के IRGC प्रमुख की कथित रणनीतिक सक्रियता ने पश्चिम एशिया की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है. जानिए इस घटनाक्रम के पीछे तेल सुरक्षा, क्षेत्रीय कूटनीति, पाकिस्तान-ईरान संबंध और सऊदी अरब की रणनीतिक अहमियत से जुड़े प्रमुख पहलुओं का विश्लेषण.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 24, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:16 AM IST
पीस के नाम पर बिजनेस डील! पाक आर्मी चीफ ने IRGC कमांडर के साथ मिलकर खेला तेल का खेल
Image Credit: X- Video Grab (पाक ऑर्मीचीफ की सीक्रेट डील! सऊदी अरब को सुरक्षा देने के बहाने IRGC चीफ के साथ मिलकर चलाई प्राइवेट तेल कंपनी)

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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