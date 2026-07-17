Add Zee Business As A Preferred Source
App

पाक आर्मी पर BLA का सबसे बड़ा हमला; फौजियों से भरी बस को उड़ाया, 45 सैनिकों की मौत

Pak Army Casualties: बलूचिस्तान के मस्तुंग में बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA) के 'फतह स्क्वाड' ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर भीषण आत्मघाती हमला किया. इस हमले में 45 से अधिक सैनिकों की मौत हो गई, जिससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jul 17, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:53 AM IST
पाक आर्मी पर BLA का सबसे बड़ा हमला; फौजियों से भरी बस को उड़ाया, 45 सैनिकों की मौत
Image Credit: Balochistan Attack

About the Author

Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
‘किशोर कुमार की बायोपिक नहीं बननी चाहिए...’ क्यों बेटे अमित ने दिया इतना बड़ा बयान?
Kishore Kumar18 min ago
2
Noida Sector-13718 min ago
3
blood test service23 min ago
4
Gold rate28 min ago
5
whirl meaning40 min ago