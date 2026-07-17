पाक आर्मी पर BLA का सबसे बड़ा हमला; फौजियों से भरी बस को उड़ाया, 45 सैनिकों की मौत

Balochistan Attack: बलूचिस्तान में सक्रिय सशस्त्र संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने पाकिस्तानी सेना को अब तक का सबसे बड़ा और घातक जख्म दिया है. बलूचिस्तान के अशांत मस्तुंग जिले के खदकोचा इलाके में बीएलए के खतरनाक और खास 'फतह स्क्वाड' ने पाकिस्तानी सैनिकों को ले जा रही बसों के एक बड़े काफिले पर सुनियोजित तरीके से घात लगाकर हमला किया.
इस भीषण हमले में 45 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई है. चश्मदीदों और रिपोर्टों के मुताबिक, हमला इतना भीषण था कि फौजियों को ले जा रही बस के परखच्चे उड़ गए. सिर्फ इतना ही नहीं, जब सेना ने हालात को संभालने के लिए बैकअप और अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियां भेजीं, तो घात लगाकर बैठे विद्रोहियों ने उन पर भी ताबड़तोड़ हमला कर दिया.
बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हमले की जिम्मेदारी ली है. बीएलए ने साफ किया कि यह हमला उनके फतह स्क्वाड द्वारा अंजाम दिया गया है, जो पिछले कई महीनों से पाकिस्तानी सुरक्षाबलों और खुफिया एजेंसियों को लगातार निशाना बना रहा है.
इस आत्मघाती और सुनियोजित हमले के बाद पूरे मस्तुंग और आस-पास के इलाकों में पाकिस्तानी सेना और बलोच विद्रोहियों के बीच सीधे मोर्चे पर भीषण झड़पें और गोलीबारी शुरू हो गई है. सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है, लेकिन दूर-दराज और पहाड़ी इलाका होने के कारण सेना को मूवमेंट में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
पाकिस्तान का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान पिछले कई दशकों से सुलग रहा है. बलोच जनता और इस्लामाबाद सरकार के बीच की यह खाई दशकों पुरानी है. बता दें कि बलूचिस्तान प्रांत गैस, तेल और सोने जैसे कीमती खनिज संसाधनों से समृद्ध है. बलोच लोगों का सीधा आरोप है कि उनके संसाधनों को पाकिस्तानी हुकूमत और पंजाब प्रांत के रईस लोग लूट रहे हैं, जबकि स्थानीय लोग आज भी कंगाली और बदहाली में जी रहे हैं.
बीएलए जैसे संगठनों का कहना है कि वे पाकिस्तान से बलूचिस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता और अपनी धरती के हक के लिए हथियारबंद लड़ाई लड़ रहे हैं.
इस बड़े सैन्य नुकसान के बाद पाकिस्तानी सेना और सरकार में हड़कंप मच गया है. पाकिस्तान ने हमेशा की तरह अपनी नाकामी छुपाने के लिए इन विद्रोही गुटों को आतंकवादी घोषित करते हुए विदेशी ताकतों पर उंगली उठाना शुरू कर दिया है. इस्लामाबाद का दावा है कि बलूचिस्तान में उसकी सेना पर हो रहे इन घातक हमलों के पीछे भारत और अफगानिस्तान का हाथ है. हालांकि, जमीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान अब बलूचिस्तान पर अपना नियंत्रण खोता नजर आ रहा है.