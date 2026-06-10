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POK में बड़ा हादसा: उड़ान भरने से पहले पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, सभी लोगों की मौत

पीओके से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां पर पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया. पूरी घटना मुजफ्फराबाद की है. इस हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 10, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:56 PM IST
POK में बड़ा हादसा: उड़ान भरने से पहले पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, सभी लोगों की मौत
Image Credit: स्क्रीनग्रैब

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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