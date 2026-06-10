/POK में बड़ा हादसा: उड़ान भरने से पहले पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, सभी लोगों की मौत

Helicopter Crash in POK: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) से एक दुखद खबर सामने आई है. यहां पर पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की सूचना है. घटना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद शहर के पास की है, जहां पर पाक सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ. इस हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई.
इस घटना की जानकारी पाकिस्तानी सेना की ओर से दी गई है. सेना के मीडिया विंग की ओर से बताया गया कि पाकिस्तान सेना का एक Mi-17 हेलीकॉप्टर बुधवार (10 जून) को किसी खबारी के कारण उड़ान भरने से पहले ही क्रैश हो गया. अधिकारियों ने बताया कि इसमें सवाल सभी क्रू मेंबर की मौत हो गई है. हालांकि, इस हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार थे, इसको लेकर जानकारी सामने नहीं आ सकी है.
गौरतलब है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इस समय भारी तनाव है. यहां के लोग पाकिस्तन की कठपुतली सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं. पिछले दिनों एक बड़ा आंदोलन भी देखने को मिला. इस कारण मुजफ्फराबाद में भारी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी यहां मौजूद हैं.
पीओके में एक बड़ा हादसा हुआ है. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आज दोपहर पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. #Pakistan
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— Abhinav Tripathi (@abhinavthink) June 10, 2026
इस हेलीकॉप्टर हादसे की असली वजह जांच के बाद ही सामने आ सकेगी, लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ने एक संक्षिप्त बयान में बताया कि खराब मौसम के कारण यह हादसा हो सकता है, लेकिन असल जानकारी के लिए जांच शुरू की गई है. बता दें कि इस हादसे के बाद का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आसमान में काला धुआं नजर आया. इस हादसे में एक भी शख्स नहीं बच पाया है.
बता दें कि इससे पहले भी पाकिस्तान में कई विमान हादसे हुए. हाल के वर्षों में पाकिस्तान के सैन्य और सरकारी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की संख्या काफी बढ़ी है. पिछले साल सितंबर के महीने में गिलगित-बाल्टिस्तान के दियामेर जिले में तकनीकी खराबी के कारण पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था. इसमें पांच सैन्यकर्मियों की मौत हुई थी.
इसके अलावा पिछले साल अगस्त के महीने में ही खैबर-पख्तूनख्वा सरकार का भी एक हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ था. उस हादसे में दो पायलटों और तीन क्रू सदस्यों की जान गई थी.