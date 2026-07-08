'ये जो दहशतगर्दी है...' लंदन की सड़कों पर क्यों गूंजा यह नारा? PoK में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ भारी बवाल

ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरी समुदाय के हजारों लोग वीकेंड में लंदन स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर एक बड़े प्रदर्शन में शामिल हुए. प्रदर्शन का नेतृत्व जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने किया. आयोजकों का दावा है कि यह ब्रिटेन में बसे कश्मीरियों का अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन था. प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में कथित दमनात्मक कार्रवाई, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियों और नागरिक अधिकारों पर लगाई जा रही पाबंदियों के खिलाफ आवाज उठाई.
यह प्रदर्शन ऐसे समय हुआ है जब हाल के दिनों में JAAC के नेता शौकत नवाज मीर समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर PoK में लगातार तनाव बना हुआ है. JAAC का आरोप है कि संगठन को प्रतिबंधित घोषित करने के बाद पाकिस्तान प्रशासन बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां कर रहा है, इंटरनेट सेवाएं बंद की जा रही हैं और सुरक्षा बलों के जरिए विरोध को दबाने की कोशिश की जा रही है. संगठन लंबे समय से अधिक राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रहा है. साथ ही वह उस संवैधानिक व्यवस्था का भी विरोध कर रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान के मुख्य भूभाग में रहने वाले शरणार्थियों के लिए 12 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं. JAAC का कहना है कि इससे स्थानीय लोगों की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व प्रभावित होता है.
सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सेना के खिलाफ नारे लगाते दिखाई दिए. रैली के दौरान 'ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है' जैसे नारे भी सुनाई दिए. प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व, विशेष रूप से फील्ड मार्शल असीम मुनीर, के खिलाफ भी विरोध जताया और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े संदेश लिखी तख्तियां हाथों में लेकर मार्च किया.
इस प्रदर्शन में केवल कश्मीरी समुदाय ही नहीं, बल्कि सिंधी, बलोच और पश्तून समुदायों से जुड़े कई संगठनों ने भी हिस्सा लिया. इन समूहों ने भी पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था पर अपने-अपने क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए. इसके अलावा अल्ताफ हुसैन से जुड़े MQM-लंदन गुट के समर्थक भी रैली में मौजूद रहे, जिससे यह प्रदर्शन पाकिस्तान की सैन्य नीतियों की आलोचना करने वाले विभिन्न समूहों का साझा मंच बन गया.
JAAC नेताओं ने विदेशों में रह रहे कश्मीरियों से आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने की अपील की थी. इसी के तहत लंदन में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया. आयोजकों का कहना है कि उनका उद्देश्य दुनिया का ध्यान PoK में कथित राजनीतिक दमन, नागरिक स्वतंत्रताओं पर लगाई जा रही पाबंदियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की ओर आकर्षित करना है.
इस बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं. हजारों लोग गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और सुरक्षा एजेंसियों की कथित सख्त कार्रवाई समाप्त करने की मांग कर रहे हैं. क्षेत्र से आई विभिन्न रिपोर्टों में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया गया, जिसके बाद लोगों का आक्रोश और बढ़ गया है. यही कारण है कि यह आंदोलन अब PoK की सीमाओं से निकलकर विदेशों में बसे कश्मीरी समुदाय तक भी पहुंच गया है.