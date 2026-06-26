Pak Army Salary Hike: भारत द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' में करारी हार और भारी नुकसान झेलने के बाद पाकिस्तान सेना के भीतर सैनिकों और अफसरों का हौसला पूरी तरह पस्त हो चुका है. इस बीच, इंटेलिजेंस इनपुट के हवाले से एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अपनी सेना का टूटता मनोबल वापस लौटाने और अंदरूनी बगावत को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने जवानों और अफसरों की सैलरी में करीब 25 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है.
यह कदम इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बेहद गंभीर आर्थिक संकट और कंगाली के दौर से गुजर रहा है. इसके बावजूद बॉर्डर पार हुए सैन्य टकराव में मिली करारी शिकस्त के बाद सैनिकों को पाले में रखने के लिए इस बढ़े हुए कंपनसेशन पैकेज को तुरंत लागू किया जा रहा है. खुफिया सूत्रों के मुताबिक, इस पैकेज के तहत एड हॉक रिलीफ अलाउंस को 25% बढ़ाया गया है, जबकि अशांत क्षेत्रों में मिलने वाले 'डिस्टर्बेंस अलाउंस' को सीधे तीन गुना कर दिया गया है. इसके अलावा यूनिफॉर्म अलाउंस, बैटमैन अलाउंस और कैश-इन-लीव बेनिफिट्स को भी दोगुना कर दिया गया है.
दरअसल, मई 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने सीमा पार एक बेहद आक्रामक और गुप्त सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम दिया गया था. इस ऑपरेशन में भारतीय जांबाजों ने पाकिस्तानी सेना के कई बेहद अहम और रणनीतिक मिलिट्री इंस्टालेशंस को पूरी तरह नेस्तनाबूत कर दिया था. इस कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी सैन्य और ढांचागत नुकसान उठाना पड़ा था.
इस करारी हार ने पाकिस्तानी सेना की ऑपरेशनल तैयारियों और उनके खोखले दावों की पोल खोलकर रख दी थी. भीतर मचे इस बवाल को शांत करने और खुद को बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने हालांकि कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन अंदरूनी रिव्यू के बाद खुफिया एजेंसियों ने पुष्टि की है कि इस बढ़े हुए सैलरी स्ट्रक्चर को सभी रैंकों पर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान का रक्षा बजट बिल आसमान छूने वाला है.
इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि अपनी जमीन पर भारतीय सेना से इतनी बड़ी मार खाने के बावजूद, पाकिस्तानी हुक्मरानों और सेना ने अपने देश की जनता के सामने इस शर्मनाक हार को एक रणनीतिक जीत के तौर पर पेश किया. उन्होंने प्रोपेगैंडा फैलाया कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय हमलों का सफलतापूर्वक जवाब दिया था.
हद तो तब हो गई जब इस पूरी नाकामी के बावजूद खुद की पीठ थपथपाते हुए जनरल असीम मुनीर को 'फील्ड मार्शल' के सर्वोच्च रैंक पर प्रमोट कर दिया गया. इसके साथ ही जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास में फील्ड मार्शल अयूब खान के बाद फाइव-स्टार रैंक पाने वाले दूसरे सैन्य अधिकारी बन गए हैं. पाकिस्तानी सरकार ने बेशर्मी से इस प्रमोशन को भारत के साथ लड़ाई के दौरान उनके शानदार नेतृत्व का इनाम बताया है, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की कूटनीति का मजाक बनाकर रख दिया है.