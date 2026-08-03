/Explainer : अफगानिस्तान, PoK और बलूचिस्तान... 3 मोर्चों पर घिरी पाकिस्तानी सेना, इंटेलिजेंस ने भी टेक दिए घुटने!

पाकिस्तान इस समय एक साथ कई सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है. पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान के साथ तनाव बना हुआ है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में भी हालात संवेदनशील हैं, जबकि सबसे गंभीर स्थिति बलूचिस्तान में देखने को मिल रही है. यहां लंबे समय से जारी संघर्ष ने एक बार फिर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पिछले कुछ महीनों के दौरान सुरक्षा बलों पर कई बड़े हमले हुए हैं, जिनमें सेना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को नुकसान उठाना पड़ा.
इसके बाद सेना मुख्यालय (जीएचक्यू) की ओर से बड़े स्तर पर खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान शुरू किए गए. 6 जुलाई को जियारत जिले के मांगी डैम पंपिंग स्टेशन स्थित पुलिस चौकी पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से 'ऑपरेशन शाबान' शुरू किया. इसी दौरान बलूचिस्तान में सेना ने 'ऑपरेशन अल-अज्म' भी चलाया. इन अभियानों का उद्देश्य विद्रोही गतिविधियों को नियंत्रित करना था, लेकिन घटनाक्रम ने यह संकेत भी दिया कि कई इलाकों में सेना को अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है और सुरक्षा चुनौतियां पहले से कहीं अधिक जटिल हो चुकी हैं.
सख्त कार्रवाई के बावजूद बलूच लड़ाके सक्रिय
मानवाधिकार संगठनों और स्थानीय समूहों की ओर से समय-समय पर आरोप लगाए जाते रहे हैं कि बलूचिस्तान में जबरन लोगों को गायब करने और न्यायेतर हत्याओं जैसी घटनाएं हुई हैं. दूसरी ओर, पाकिस्तानी सेना इन आरोपों से इनकार करती रही है और अपने अभियानों को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई बताती है. इसी बीच, बलूच लड़ाकों ने कई समन्वित हमलों को अंजाम देकर यह दिखाया है कि उनकी संगठनात्मक क्षमता और स्थानीय स्तर पर पकड़ अभी भी बनी हुई है. सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और स्थानीय समर्थन इस संघर्ष को और जटिल बना देते हैं.
भारी सैन्य मौजूदगी के बावजूद चुनौती बरकरार
बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना, वायुसेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों की व्यापक तैनाती है. इसके अलावा, खुफिया एजेंसियां भी बड़े स्तर पर सक्रिय हैं. ग्वादर का डीप-वॉटर पोर्ट रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. कराची के बाद यह पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और यहां पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की तीसरी बटालियन तैनात है. पासनी, ओरमारा और जिवानी में छोटे नौसैनिक अड्डे भी मौजूद हैं. वहीं, इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) की क्वेटा सहित पूरे प्रांत में मजबूत उपस्थिति बताई जाती है.
विशाल प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जाता है. स्थानीय समुदायों का आरोप है कि प्रांत के संसाधनों का लाभ उन्हें पर्याप्त रूप से नहीं मिल रहा, जबकि सरकार का कहना है कि विकास परियोजनाओं के जरिए क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. इन्हीं विरोधाभासों के कारण केंद्र सरकार और स्थानीय आबादी के बीच भरोसे का संकट लगातार बना हुआ है. विश्लेषकों का मानना है कि जब तक स्थानीय लोगों का विश्वास नहीं जीता जाता, तब तक केवल सैन्य कार्रवाई के सहारे हालात को पूरी तरह नियंत्रित करना मुश्किल रहेगा.
सुरक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि किसी भी विद्रोह विरोधी अभियान की सफलता काफी हद तक स्थानीय खुफिया जानकारी पर निर्भर करती है. यदि सुरक्षा एजेंसियों को जमीनी स्तर पर भरोसेमंद सूचनाएं नहीं मिलतीं, तो अभियान की प्रभावशीलता सीमित हो जाती है. बलूचिस्तान में लंबे समय से चले आ रहे असंतोष और अविश्वास के कारण यही चुनौती पाकिस्तान की सुरक्षा रणनीति के सामने सबसे बड़ी बाधा मानी जा रही है. ऐसे में सैन्य अभियानों के साथ-साथ राजनीतिक संवाद, विकास और स्थानीय भागीदारी को भी समाधान का अहम हिस्सा माना जा रहा है.