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Explainer : अफगानिस्तान, PoK और बलूचिस्तान... 3 मोर्चों पर घिरी पाकिस्तानी सेना, इंटेलिजेंस ने भी टेक दिए घुटने!

अफगानिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में सुरक्षा चुनौतियों और बलूचिस्तान में तेज होते विद्रोह के बीच पाकिस्तानी सेना तीन बड़े मोर्चों पर दबाव झेल रही है. इस एक्सप्लेनर में जानिए आखिर क्यों पाकिस्तान की सैन्य और खुफिया एजेंसियों के सामने हालात लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं, किन कारणों से सुरक्षा संकट गहरा रहा है और इसका क्षेत्रीय राजनीति व दक्षिण एशिया की स्थिरता पर क्या असर पड़ सकता है?

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 03, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:55 PM IST
Explainer : अफगानिस्तान, PoK और बलूचिस्तान... 3 मोर्चों पर घिरी पाकिस्तानी सेना, इंटेलिजेंस ने भी टेक दिए घुटने!
Image Credit: AI Generated Photo (अफगानिस्तान, PoK और बलूचिस्तान... 3 मोर्चों पर घिरी पाकिस्तानी सेना, इंटेलिजेंस ने भी टेक दिए घुटने!)

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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