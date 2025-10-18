Advertisement
पाकिस्तान हमला कर रहा अफगानिस्तान पर... 'चौधरी' ट्रंप वहां भी कूदे, कर दिया बड़ा ऐलान

Pakistan Taliban War: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष में अब अमेरिका की एंट्री हो गई है. कई दिनों से ऐसा महसूस भी हो रहा था कि ट्रंप इस पर भी बोलेंगे. पाकिस्तान तो पहले से ही स्वागत के मूड में बैठा था. अब ट्रंप ने दुनिया के सामने बताया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 18, 2025, 07:08 AM IST
यह बहुत छोटा है. पाकिस्तान हमला कर रहा है, अफगानिस्तान पर हमला हो रहा है. इसका समाधान करना मेरे लिए काफी आसान है... ये शब्द अमेरिकी राष्ट्रपति के हैं. पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई में भी 'चौधरी' डोनाल्ड ट्रंप कूद गए हैं. पिछले दिनों इशारे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर ट्रंप सुलह करवाएं तो स्वागत है. अब ट्रंप ने कहा है कि उनके लिए इसे सॉल्व करना आसान है. 

उन्होंने कहा कि हम मदद कर सकते हैं लेकिन मैं इसका हल करना चाहता हूं क्योंकि लोगों को मरने से मैं रोकना चाहता हूं. मैंने लाखों-लाखों जिंदगियां बचाई हैं. मुझे लगता है कि हम इसमें भी सफल होने जा रहे हैं. ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि ट्रंप जल्द ही पाकिस्तान और तालिबान सरकार के बीच कोई डील कराने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं. 

शहबाज शरीफ का जिक्र करते हुए ट्रंप ने आगे कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि मैंने लाखों जिंदगियां बचाई हैं. आप पाकिस्तान और भारत का उदाहरण देख सकते हैं. दोनों के पास परमाणु बम है. यह काफी खतरनाक हो सकता था. उस लिहाज से ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो संघर्ष हो रहा है, वो काफी छोटा है. 

ट्रंप को तो नोबेल चाहिए

वास्तव में ट्रंप तमाम जंग रुकवाने का क्रेडिट लेकर नोबेल पुरस्कार पाना चाहते हैं. इस बार मिला नहीं तो उन्होंने अफसोस जताया. हाल में हमास और इजरायल के बीच भी उन्होंने शांति समझौता कराया. अब उनकी नजर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बढ़े तनाव पर है. दोनों पड़ोसी देशों के बीच 48 घंटे का अस्थायी संघर्षविराम हुआ है लेकिन तनाव बरकरार है. पाकिस्तान इसमें भारत का एंगल ढूंढ रहा है. तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी हफ्तेभर दिल्ली रहकर लौटे तो पाकिस्तान ने यह कहना शुरू कर दिया कि तालिबान भारत के इशारे पर काम कर रहा है. पाक रक्षा मंत्री ने कैमरे पर कह दिया कि वह दो मोर्चों पर लड़ाई के लिए तैयार है.

पाकिस्तान ने फिर किया हमला 

इधर, पाकिस्तान की सेना ने दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में फिर ताबड़तोड़ हमले किए हैं. गांवों में आम लोगों के मारे की सूचना है. इससे पहले पाकिस्तान तालिबान (टीटीपी) के एक आत्मघाती कार हमलावर ने बॉर्डर के करीब सुरक्षाबलों के कंपाउंड में घुसकर खुद को उड़ा दिया था. इसमें कई लोग मारे गए थे. उत्तरी वजीरिस्तान के इस पाक मिलिट्री कैंप में कई सैनिक भी मारे गए. 

अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के बीच पहली बार इतना तनाव देखा जा रहा है. 

पढ़ें: तालिबान और भारत की दोस्ती देख भन्नाए शहबाज शरीफ, दो मोर्चों पर जंग की तैयारी में जुटा पाकिस्तान

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं.

Donald Trump news

Trending news

