/2005 में भूकंप ने छीना था 5 साल का बेटा, 21 साल बाद घर की खुदाई में नीचे दबा मिला कंकाल; फूट-फूटकर रो पड़ा पिता

अपने बेटे जमाल का जिक्र करते हुए मास्टर शफीक ने कहा,' वह अल्लाह की तरफ से एक अमानत था और अल्लाह ने हमसे वह अमानत वापस ले ली, लेकिन हम इस दुख से उबर चुके हैं कि उसका शव नहीं मिला.' जब मास्टर शफीक से पूछा गया कि भूकंप के बाद मलबा हटाते समय उनके बेटे का शव क्यों नहीं मिला, तो उन्होंने कहा,' हमने भूकंप के बाद पूरी कोशिश की. कई दिनों तक खोज जारी रही. मलबा हटाया जा रहा था, लेकिन जमाल का कहीं पता नहीं चल रहा था. बहुत कोशिशों के बाद हमने एक बार फिर उम्मीद खो दी थी.' 21 साल पहले इस इलाके में आए भूकंप का दुख आज भी ताजा था.