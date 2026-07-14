/2005 में भूकंप ने छीना था 5 साल का बेटा, 21 साल बाद घर की खुदाई में नीचे दबा मिला कंकाल; फूट-फूटकर रो पड़ा पिता

Pakistan Earthquake: पाकिस्तान में 8 अक्टूबर 2005 को उत्तरी क्षेत्रों और कश्मीर में विनाशकारी भूकंप आया था. यह देश के इतिहास की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक था, जिसने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट को पूरी तरह तबाह कर दिया था. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई थी. 21 साल बाद अब एक बार फिर इस घटना की यादें ताजा हो गई हैं.
बालाकोट निवासी मास्टर शफीकुर उर रहमान ने साल 2005 में आए विनाशकारी भूकंप में अपने परिवार के 8 सदस्यों को खो दिया था. उनमें से 7 लोगों के शव मिल गए, लेकिन उन्हें अपने 5 साल के बेटे का शव नहीं मिला. कई कोशिशों के बावजूद वह उसका उसका शव नहीं ढूंढ पाए थे. अब घटना के 21 साल बाद उन्हें शांति मिली, जब13 जुलाई 2026 को उनके घर में निर्माण कार्य के दौरान अचानक उन्हें उनके बेटे के अवशेष मिले.
'BBC ऊर्दू' के साथ बातचीत में मास्टर शफीक ने इस बारे में बताते हुए कहा,' हमें घर में कुछ कमरे बनाने थे और मजदूर खंभे बनाने के लिए मशीनों से खुदाई कर रहे थे. बच्चे के कपड़े देखकर हमने काम रोक दिया और थोड़ी देर की तलाशी के बाद हमें बच्चे के अवशेष मिले.' मास्टर शफीक का कहना है कि 21 साल पहले उनका बच्चा केवल 5 साल का था. उनके मुताबिक, अब तक उन्हें केवल बच्चे की हड्डियां ही मिली हैं. हालांकि, उसके कपड़े और जूते अच्छी हालत में थे.
मास्टर शफीक अपने सबसे छोटे बेटे का शव मिलने पर खुदा का शुक्रिया अदा करने लगे, लेकिन इससे उनके सामने उस भयावह घटना की यादें भी ताजा हो गईं. 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान में आए इस भूकंप को देश के इतिहास की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है. इस भूकंप में देश भर में 73,000 से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 70,000 लोग घायल हुए. इसमें 35 लाख से अधिक लोग बेघर भी हो गए थे.
मास्टर शफीक ने बताया कि जब भूकंप आया था तब उनका 7 साल का बड़ा बेटा स्कूल में था और वहीं उसकी जान चली गई. वहीं उनका 5 साल का बेटा जमाल घर पर था. इस भूकंप में उनके 2 बेटे, पत्नी, मां और भाई की मौत हो गई थी.
अपने बेटे जमाल का जिक्र करते हुए मास्टर शफीक ने कहा,' वह अल्लाह की तरफ से एक अमानत था और अल्लाह ने हमसे वह अमानत वापस ले ली, लेकिन हम इस दुख से उबर चुके हैं कि उसका शव नहीं मिला.' जब मास्टर शफीक से पूछा गया कि भूकंप के बाद मलबा हटाते समय उनके बेटे का शव क्यों नहीं मिला, तो उन्होंने कहा,' हमने भूकंप के बाद पूरी कोशिश की. कई दिनों तक खोज जारी रही. मलबा हटाया जा रहा था, लेकिन जमाल का कहीं पता नहीं चल रहा था. बहुत कोशिशों के बाद हमने एक बार फिर उम्मीद खो दी थी.' 21 साल पहले इस इलाके में आए भूकंप का दुख आज भी ताजा था.