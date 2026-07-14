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2005 में भूकंप ने छीना था 5 साल का बेटा, 21 साल बाद घर की खुदाई में नीचे दबा मिला कंकाल; फूट-फूटकर रो पड़ा पिता

Pakistan Balakot Erathquake: पाकिस्तान में 8 अक्टूबर 2005 को आए भूकंप की यादें एक बार फिर ताजा हो गईं. यहां बालाकोट में एक शख्स के 5 साल के बेटे की इसी आपदा में मौत हो गई थी. अब 21 साल बाद घर की खुदाई में बेटे के अवशेष मिले हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 14, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:58 PM IST
2005 में भूकंप ने छीना था 5 साल का बेटा, 21 साल बाद घर की खुदाई में नीचे दबा मिला कंकाल; फूट-फूटकर रो पड़ा पिता

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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