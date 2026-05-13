लादेन को पनाह, तालिबान को समर्थन... पाकिस्तान ने कब-कब अमेरिका की पीठ में भोंका छुरा?

ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर खुद को 'शांति का दूत' दिखाने की कोशिश शुरू कर दी. इस्लामाबाद ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनने का प्रस्ताव देकर अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि सुधारने की कवायद तेज कर दी. लेकिन इसी बीच एक ऐसा खुलासा हुआ, जिसने पाकिस्तान की नीयत पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक तरफ पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच संवाद कराने वाला जिम्मेदार देश बता रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसने ईरानी सैन्य विमानों को अपने एयरफील्ड पर खड़ा होने की अनुमति दी थी. दावा किया गया कि यह कदम संभावित अमेरिकी हमलों से उन विमानों को बचाने के लिए उठाया गया.

इस खुलासे के बाद अमेरिकी राजनीति में भी हलचल मच गई. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाने वाले अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की भूमिका पर खुलकर सवाल उठाए. उन्होंने CBS News की रिपोर्ट शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'अगर यह रिपोर्ट सही है, तो ईरान, अमेरिका और अन्य पक्षों के बीच मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका की गंभीर समीक्षा होनी चाहिए.' लिंडसे ग्राहम ने आगे कहा कि इजरायल को लेकर पाकिस्तानी रक्षा अधिकारियों के पुराने बयानों को देखते हुए उन्हें इस तरह की खबर पर ज्यादा हैरानी नहीं होगी. इतिहास गवाह है कि कई बार पाकिस्तान ने एक तरफ अमेरिका से मदद और समर्थन लिया और उसी के खिलाफ जाकर काम किए. आइए आपको बताते हैं पाकिस्तान ने कितनी बार अमेरिका की पीठ में छुरा भोंका?

अमेरिका-ईरान की शांति वार्ता के दौरान पाक ने दिया धोखा

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के दौर में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर एक नई और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. अमेरिकी मीडिया संस्थान CBS की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने एक तरफ खुद को तेहरान और वॉशिंगटन के बीच 'कूटनीतिक पुल' के तौर पर पेश किया, वहीं दूसरी तरफ उसने चुपचाप ईरानी सैन्य विमानों को अपने एयरबेस पर शरण भी दी. अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इन विमानों को संभावित अमेरिकी हवाई हमलों से बचाने के लिए पाकिस्तान ने यह कदम उठाया. खास बात यह रही कि इन विमानों में ईरानी एयर फोर्स का एक RC-130 विमान भी शामिल था. यह विमान लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का खास वेरिएंट है, जिसका इस्तेमाल टोही मिशन और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है.

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ओसामा बिन लादेन को दी थी पनाह, अमेरिका की पीठ में भोंका छुरा

11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए भयावह 9/11 आतंकी हमले के बाद से ही वॉशिंगटन को शक था कि हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा हुआ है और उसे वहां संरक्षण मिल रहा है. हालांकि पाकिस्तान लगातार इन आरोपों से इनकार करता रहा. लेकिन सालों तक चली तलाश आखिरकार 2 मई 2011 को खत्म हुई, जब अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान के एबटाबाद में एक बेहद गुप्त ऑपरेशन चलाकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया. इस कार्रवाई ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि ओसामा पाकिस्तान की सैन्य अकादमी के बेहद करीब छिपा हुआ मिला था. इस ऑपरेशन के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में भारी तनाव आ गया. अमेरिका में यह सवाल उठने लगे कि आखिर दुनिया का सबसे वांछित आतंकी पाकिस्तान में इतने लंबे समय तक कैसे छिपा रहा? जबकि पाकिस्तान ने खुद को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का सहयोगी बताया था.

तालिबान का समर्थन और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल

दोहरा रवैया: 2001 में अफगानिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देने का नाटक किया, लेकिन साथ ही तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को पनाह, प्रशिक्षण और रसद सहायता जारी रखी.

क्वेटा शूरा: अफगान तालिबान का नेतृत्व परिषद (Quetta Shura) पाकिस्तान की धरती से काम करता था, जहां से वे अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ हमले करते थे.

सामरिक गहराई: पाकिस्तान ने अमेरिका समर्थित अफगान सरकार के बजाय तालिबान को अफगानिस्तान में अपनी रणनीतिक पकड़ (Strategic Depth) के लिए इस्तेमाल किया.

मुकाबला: 2001 से 2021 तक चले युद्ध में, पाकिस्तान के सहयोग से तालिबान ने अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया.

परमाणु तकनीक का ईरान और अन्य देशों को प्रसार

पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक ए. क्यू. खान ने एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क चलाया, जिसके जरिए ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया को चोरी-छिपे परमाणु तकनीक और सेंट्रीफ्यूज के पुर्जे बेचे गए. यह अमेरिकी परमाणु अप्रसार नीतियों के सीधे खिलाफ था.

हथियारों और सहायता का दुरुपयोग

अफगान जिहाद: 1980 के दशक में, सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका द्वारा दिए गए हथियारों और धन का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने अपने अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया.

अमेरिकी रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान का व्यवहार 'सहयोग और विश्वासघात के मिश्रण' के रूप में देखा जाता है, जहां वे सामरिक हितों के लिए अमेरिका का उपयोग करते हैं लेकिन अपने क्षेत्रीय लक्ष्यों के लिए उनके खिलाफ काम करते हैं.

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