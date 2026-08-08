/भारत पर पानी रोकने का आरोप, लेकिन खुद की गलतियों से प्यासा है पाकिस्तान... सिंधु जल संधि पर प्रोपेगेंडा बेनकाब

रिपोर्ट में कहा गया,' डैम बनाने का यह काम मुख्य रूप से पंजाब के इलाकों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है, जो लंबे समय से सेना की ताकत का केंद्र रहा है. अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जल मामलों में सेना ने मुख्य भूमिका निभाई है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके मुख्य क्षेत्र को पहले प्राथमिकता दी गई है. पंजाब के निचले इलाकों में स्थित सिंध प्रांत जैसे प्रांतों को तेजी से ऊपर की ओर डैम बनाने के चलते बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ता है, फिर भी बांधों का निर्माण जारी है.'