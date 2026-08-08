/भारत पर पानी रोकने का आरोप, लेकिन खुद की गलतियों से प्यासा है पाकिस्तान... सिंधु जल संधि पर प्रोपेगेंडा बेनकाब

Indus Water Treaty: पाकिस्तान एक तरफ दुनियाभर में पानी की कमी के लिए भारत को दोषी ठहराता है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद उसपर नदी के ऊपरी हिस्से में होने का फायदा उठाकर अपने ही निचले इलाकों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स और पाकिस्तान के पूर्व जल और बिजली मंत्री के बयानों से पता चलता है कि देश में पानी के संकट की मुख्य वजह खराब प्लानिंग, डोमेस्टिक मिसमैनेजमेंट और भ्रष्टाचार है न कि सिंधु जल संधि का निलंबित होना.
कनाडा स्थित 'जियोपॉलिटिकल मॉनिटर' की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंधु जल संधि (IWT) को लेकर भारत के साथ जंग की धमकी देकर पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर के लिए फंड रुकने, मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने और पानी की भारी कमी के और करीब पहुंचने का जोखिम उठा रहा है. भारत ने पिछले साल पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की ओर से पहलगाम में किए आतंकी हमले के बाद IWT को स्थगित कर दिया था. इस आतंकी हमलों में 26 लोग मारे गए थे.
रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने भारत की ओर से सिंधु जल संधि को स्थगित करने के कदम को आक्रामक कार्रवाई के तौर पर पेश किया है, जो सैन्य जवाबी कार्रवाई को सही ठहराती है, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें पहलगाम हमले और भारत की ओर से हर साल झेले जा रहे पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को नजरअंदाज किया गया है.
जून 2026 में इस्लामाबाद में आयोजित एक इवेंट में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने संकेत दिया कि अगर भारत इस संधि को स्थगित रखता है, तो इसके लिए पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने को तैयार है. यह स्थिति के खतरनाक रूप से बिगड़ने और द्विपक्षीय बातचीत में रुचि न होने का संकेत है.
कान्फ्रेंस के बाद लीक हुए डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि पाकिस्तान आर्मी ने सिंधु जल विवाद पर भारत के नजरिए को चुनौती देने और भारत-विरोधी माहौल बनाने के लिए एक सुनियोजित मीडिया कैंपेन शुरू किया था. यह स्ट्रैटजी पाक आर्मी की एक ब्रांच 'डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस' (ISPR) ने तैयार की थी.
लीक हुए डॉक्यूमेंट्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि पाक सेना अपनी जिम्मेदारी के अलावा नागरिकों से जुड़े मामलों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की ओर से संधि को निलंबित करने से पहले, पाकिस्तानी अधिकारी ऐसे बयान दे रहे थे जिनसे संकेत मिलता था कि पानी से जुड़ी चुनौतियां मिसमैनेजमेंट का नतीजा हैं.
इसमें कहा गया कि साल 2015 में पाकिस्तान के तत्कालीन जल और बिजली मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि देश में फिजूलखर्ची की नेशनल हैबिट बन गई है, जिसके चलते पानी, गैस, तेल और बिजली के क्षेत्रों में संसाधनों की कमी हो गई है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पानी से जुड़ी चुनौतियां मुख्य रूप से पाकिस्तान के आंतरिक मामले हैं, जो पानी की कमी के लिए भारत को दोषी ठहराने वाले मौजूदा पाकिस्तानी अधिकारियों के दावों के बिल्कुल अलग हैं.
रिपोर्ट में बताया गया है कि IWT पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद पाकिस्तान में डैम बनाने का एक जुनून पैदा हो गया, जिससे ताजे पानी का बहाव काफी कम हो गया और क्लाइमेट चेंज के प्रति देश की संवेदनशीलता बढ़ गई.
रिपोर्ट में कहा गया,' डैम बनाने का यह काम मुख्य रूप से पंजाब के इलाकों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है, जो लंबे समय से सेना की ताकत का केंद्र रहा है. अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जल मामलों में सेना ने मुख्य भूमिका निभाई है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके मुख्य क्षेत्र को पहले प्राथमिकता दी गई है. पंजाब के निचले इलाकों में स्थित सिंध प्रांत जैसे प्रांतों को तेजी से ऊपर की ओर डैम बनाने के चलते बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ता है, फिर भी बांधों का निर्माण जारी है.'