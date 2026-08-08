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भारत पर पानी रोकने का आरोप, लेकिन खुद की गलतियों से प्यासा है पाकिस्तान... सिंधु जल संधि पर प्रोपेगेंडा बेनकाब

Pakistan Indus Water Treaty: भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया. इसको लेकर पाकिस्तान दुनियाभर में अपने मुल्क में पानी की कमी को लेकर भारत को दोषी ठहराता है. हालांकि, मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मुसीबत की सबसे जड़ खुद पाकिस्तान ही है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 08, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:39 PM IST
भारत पर पानी रोकने का आरोप, लेकिन खुद की गलतियों से प्यासा है पाकिस्तान... सिंधु जल संधि पर प्रोपेगेंडा बेनकाब

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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