/पाकिस्तान के ब्रॉड पीक पर बड़ा हादसा! एवलांच की चपेट में आए मशहूर पर्वतारोही निर्मल पुरजा, 10 क्लाइम्बर्स की तलाश जारी

नेपाल मूल के मशहूर पर्वतारोही निर्मल पुरजा के नेतृत्व में ब्रॉड पीक पर चढ़ाई कर रहे 10 अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहियों का दल पाकिस्तान के उत्तरी कराकोरम क्षेत्र में हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद लापता हो गया है. हादसे के बाद से टीम से किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पाया है, जिससे बचाव एजेंसियों और परिजनों की चिंता बढ़ गई है. खराब मौसम के बीच बड़े स्तर पर सर्च एंड रेस्क्यू अभियान शुरू करने की तैयारी की जा रही है.
पाकिस्तान के अल्पाइन क्लब के अनुसार, गुरुवार को देर शाम जानकारी मिली कि दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची चोटी ब्रॉड पीक पर चढ़ाई कर रहे पर्वतारोहियों का दल हिमस्खलन की चपेट में आ गया. हादसे के बाद से टीम के किसी भी सदस्य से संपर्क नहीं हो सका है. अल्पाइन क्लब के उपाध्यक्ष करार हैदरी ने बताया कि शुरुआती रिपोर्ट मिलने के तुरंत बाद हालात की निगरानी शुरू कर दी गई और सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया गया.
निर्मल पुरजा ने वर्ष 2003 में ब्रिटिश सेना जॉइन की थी और बाद में 2009 में रॉयल मरीन का हिस्सा बने. पर्वतारोहण की दुनिया में उनकी पहचान 2019 में और मजबूत हुई, जब उन्होंने दुनिया की 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी 14 चोटियों को महज छह महीने से कुछ अधिक समय में फतह कर विश्व रिकॉर्ड बनाया. दिलचस्प बात यह है कि उनका पर्वतारोहण का सफर 2012 में शुरू हुआ. वह मूल रूप से एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रैकिंग करने पहुंचे थे, लेकिन वहीं उन्होंने शिखर तक चढ़ाई करने का फैसला किया और सफलतापूर्वक एवरेस्ट पर पहुंच गए.
अल्पाइन क्लब के अध्यक्ष मेजर जनरल इरफान अरशद और वरिष्ठ अधिकारी पाकिस्तान सरकार के संबंधित विभागों के संपर्क में हैं ताकि जल्द से जल्द खोज और बचाव अभियान शुरू किया जा सके. क्लब का कहना है कि हेलीकॉप्टर और अन्य जरूरी संसाधनों को तत्काल जुटाने की कोशिश की जा रही है. हालांकि अंतिम फैसला मौसम और ऊंचाई पर मौजूद परिचालन परिस्थितियों को देखते हुए लिया जाएगा.
ब्रॉड पीक कराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित 8,047 मीटर (26,401 फीट) ऊंची चोटी है. यह दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है और तकनीकी रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण माउंटेन एक्सपीडिशन में इसकी गिनती होती है. हर साल दुनिया भर से अनुभवी पर्वतारोही पाकिस्तान पहुंचते हैं और कराकोरम की ऊंची चोटियों पर चढ़ाई का प्रयास करते हैं.
अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि वह पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है और सभी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है. क्लब ने लापता पर्वतारोहियों के परिजनों और वैश्विक पर्वतारोहण समुदाय के प्रति अपनी संवेदनाएं और एकजुटता भी व्यक्त की है. फिलहाल सभी की नजरें बचाव अभियान पर टिकी हैं. मौसम अनुकूल होते ही रेस्क्यू टीमों को मौके पर भेजे जाने की तैयारी है, ताकि लापता पर्वतारोहियों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके.