/पाकिस्तान में जर्जर सड़कों और लापरवाही ने फिर ढाया कहर; बलूचिस्तान में खाई में गिरी ओवरलोडेड बस, 40 यात्रियों की दर्दनाक मौत

Pakistan Bus Accident: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से एक बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है. शुक्रवार को एक तेज रफ्तार और खचाखच भरी यात्री बस अनियंत्रित होकर एक गहरी चट्टानी खाई में जा गिरी. इस खौफनाक हादसे में कम से कम 40 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं.
यह भीषण दुर्घटना बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों की सीमा के पास स्थित 'दाना सर' नाम के एक बेहद सुदूर और पहाड़ी इलाके में हुई. बस प्रांतीय राजधानी क्वेटा से रवाना होकर राष्ट्रीय राजधानी इस्लामाबाद की तरफ जा रही थी.
बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने हादसे की पुष्टि करते हुए एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि इस बस में केवल इसके अपने यात्री ही सवार नहीं थे. रास्ते में एक दूसरी बस खराब हो गई थी, जिसके यात्रियों को भी इसी बस में ठूंस-ठूंस कर बिठा दिया गया था.
सड़क पर दौड़ती इस 'डबल लोड' ओवरलोडेड बस में कुल 48 लोग सवार थे. जैसे ही बस दाना सर के खतरनाक मोड़ पर पहुंची, भारी वजन और तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और बस सीधे खाई में जा गिरी. पहाड़ी ढलानों पर गिरने के कारण बस के परखच्चे उड़ गए. फिलहाल बचाव दल मौके पर मुस्तैद हैं और क्षत-विक्षत हो चुके शवों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.
Heartbreaking news from Balochistan:
A passenger bus met with a tragic accident after plunging into a deep ravine in the Danasar area. 40 people lost their lives, while 8 others sustained injuries. pic.twitter.com/C0b0vfjBhQ
Ayesha Ufaq (@Ufaq_RM) July 3, 2026
पाकिस्तान में इस तरह के खूनी सड़क हादसे बेहद आम हो चुके हैं. इसके पीछे कई मुख्य वजहें हैं. पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में सड़कों की हालत बेहद खस्ताहाल है. देश में ट्रैफिक कानूनों को लागू कराने का कोई सख्त सिस्टम नहीं है. ऊंचे पहाड़ी रास्तों पर भी ड्राइवर्स बेहद लापरवाही से गाड़ियां दौड़ाते हैं.
अभी पिछले महीने ही उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में एक मिनीबस हाईवे के किनारे खड़ी गाड़ी से टकरा गई थी, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई थी. इस नए हादसे ने एक बार फिर वहां के ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है.
इस भयानक त्रासदी के बाद पाकिस्तान में शोक की लहर है. पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस बस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की.
राष्ट्रपति ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि पीड़ितों को फौरन हर संभव मेडिकल सहायता पहुंचाई जाए. दूसरी ओर, बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने भी इस जानमाल के नुकसान पर गहरा शोक जताते हुए स्थानीय अधिकारियों को घायलों को बेस्ट-इन-क्लास मेडिकल ट्रीटमेंट देने का आदेश दिया है. नजदीकी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन सुदूर इलाका होने के कारण राहत और बचाव कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.