/अफगानिस्तान के कई इलाकों में पाकिस्तान ने देर रात मचाई तबाही, एयरस्ट्राइक में 29 लोगों की मौत; 100 से ज्यादा घायल

पाकिस्तान सेना की यह कार्रवाई शनिवार को कराची में अर्धसैनिक रेंजर्स के क्षेत्रीय मुख्यालय में हुए हमले के एक दिन बाद सामने आई है. जिसमें बंदूकों और विस्फोटकों से लैस लड़ाकों ने क्षेत्रीय मुख्यालय को निशाना बनाया था. उस अटैक में तीन सैनिक मारे गए थे, जबकि सुरक्षा बलों ने तीन हमलावरों को मार गिराने और एक घायल हमलावर को गिरफ्तार करने का दावा किया था. पाकिस्तान सेना ने पकड़े गए हमलावर को अफगान नागरिक बताया.बाद में टीटीपी से जुड़े एक अलगाववादी गुट जमात-उल-अहरार ने बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली.