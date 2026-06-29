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अफगानिस्तान के कई इलाकों में पाकिस्तान ने देर रात मचाई तबाही, एयरस्ट्राइक में 29 लोगों की मौत; 100 से ज्यादा घायल

Pakistan Attack on Afghanistan: पाकिस्तान ने रविवार देर रात अफगानिस्तान में एक बार फिर तबाही मचा दी. उसने अफगानिस्तान के कई इलाकों में एयरस्ट्राइक की, जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा घायल हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 29, 2026, 05:12 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:16 AM IST
अफगानिस्तान के कई इलाकों में पाकिस्तान ने देर रात मचाई तबाही, एयरस्ट्राइक में 29 लोगों की मौत; 100 से ज्यादा घायल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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