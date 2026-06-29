/अफगानिस्तान के कई इलाकों में पाकिस्तान ने देर रात मचाई तबाही, एयरस्ट्राइक में 29 लोगों की मौत; 100 से ज्यादा घायल

Pakistan Airstrike on Afghanistan: पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर वहशियाना हरकत करते हुए रविवार देर रात अफगानिस्तान के कई इलाकों में हवाई हमले किए. इन हमलों में 29 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा के घायल होने की खबर है. हमले का शिकार होने वालों में अधिकतर आम नागरिक हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने सोते समय अपना शिकार बनाया. हमले की वजह से वहां के कई घर तबाह हो गए और लोगों के सिर से छत उजड़ गई.
अफगानिस्तान मीडिया के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना ने ये हमले पक्तिका प्रांत के गियान और समकनी जिले में किए. इसके साथ ही कुनार प्रांत में भी पाकिस्तान ने कई जगह हवाई हमले किए. न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान सेना ने दावा किया कि उसके बलों ने रविवार रात पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर जमीनी कार्रवाई की. इन हमलों में दुश्मनों के 29 लड़ाके मारे गए.
पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस बारे में जानकारी दी. तरार ने कहा कि यह कार्रवाई देश भर में हुए कई आतंकवादी हमलों के जवाब में शुरू की गई. अताउल्लाह तरार ने कहा कि इस अभियान में टीटीपी के ठिकानों और सुरक्षित पनाहगाहों को निशाना बनाया गया. फिलहाल अफगानिस्तान की ओर से इस हमले पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
पाकिस्तान सेना की यह कार्रवाई शनिवार को कराची में अर्धसैनिक रेंजर्स के क्षेत्रीय मुख्यालय में हुए हमले के एक दिन बाद सामने आई है. जिसमें बंदूकों और विस्फोटकों से लैस लड़ाकों ने क्षेत्रीय मुख्यालय को निशाना बनाया था. उस अटैक में तीन सैनिक मारे गए थे, जबकि सुरक्षा बलों ने तीन हमलावरों को मार गिराने और एक घायल हमलावर को गिरफ्तार करने का दावा किया था. पाकिस्तान सेना ने पकड़े गए हमलावर को अफगान नागरिक बताया.बाद में टीटीपी से जुड़े एक अलगाववादी गुट जमात-उल-अहरार ने बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली.
Pakistan forces kill 29 militants in border operation, AP reports https://t.co/tiMlB7nuaa https://t.co/tiMlB7nuaa
— Reuters (@Reuters) June 28, 2026
बताते चलें कि पाकिस्तान की रविवार रात अफगानिस्तान में हुई यह बर्बरता अफगानिस्तान में हुई एयरस्ट्राइक के करीब तीन सप्ताह बाद हुई है. इससे पहले करीब एक महीने तक दोनों पक्षों के बीच शांति थी. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की वजह से दोनों में अघोषित शांति आ गई थी. हालांकि अब पाकिस्तान के हमले से यह शांति टूट गई है. इस हमले के बाद अफगानिस्तान की ओर से भी पलटवार तय माना जा रहा है.
दोनों के बीच संघर्ष की वजह तहरीके तालिबान पाकिस्तान (TTP) नाम के संगठन को माना जाता है. यह पाकिस्तानी तालिबान अफगान तालिबान से अलग उग्रवादी समूह है, हालांकि दोनों सहयोगी हैं. अफगान तालिबान 2021 में पड़ोसी अफगानिस्तान में सत्ता में वापस आया था. इसके बाद पाकिस्तान में टीटीपी के हमलों में तेजी आ गई है.
TTP का कहना है कि पाकिस्तान की स्थापना इस्लाम के नाम पर हुई थी लेकिन वह उसके रास्ते से भटक गया है. वह पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करके उसे पूरी तरह इस्लामिक मुल्क बनाना चाहता है. उसने हाल के वर्षों में पाकिस्तान की पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए कई बड़े हमले हैं. पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान टीटीपी को शह देता है. वहीं काबुल इन आरोपों से इनकार करता रहा है.