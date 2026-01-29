लव रैकेट, क्रिप्टो लूट, हत्याएं और किडनैपिंग... चीन ने 11 लोगों को फांसी पर लटकाया, क्या है 'मिंग फैमिली' जिससे था सीधा कनेक्शन?

Advertisement
  चीन से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है और वहां के सख्त कानून का उदाहरण एक बार फिर से देखने को मिला है. चीन ने म्यांमार में ऑनलाइन धोखाधड़ी और अपराधों में शामिल मिंग परिवार गैंग के 11 लोगों को फांसी दे दी है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jan 29, 2026, 09:14 PM IST
China News:  चीन से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है और वहां के सख्त कानून का उदाहरण एक बार फिर से देखने को मिला है. चीन ने म्यांमार में ऑनलाइन धोखाधड़ी और अपराधों में शामिल मिंग परिवार गैंग के 11 लोगों को फांसी दे दी है. चीन के सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स  पर प्रकाश डालें, तो पता चलता है कि ये सभी हत्या, अवैध हिरासत और धोखाधड़ी जैसे सीरियस अपराध में पिछले साल सितंबर मे दोषी पाए गए थे. आइए आपको इस पूरे मामले के इतिहास के बारे में बताते हैं...

दरअसल, मिंग फैसली को उत्तरी म्यांमार के चार बड़े आपराधिक परिवारों में से एक माना जा रहा है. ये गैंग सैकड़ों स्कैम सेटर चलाने का काम करता है. इन केंद्रों में इंटरनेट से जुड़ी धोखाधड़ी, प्रोस्टीटूशन और ड्रग्स उत्पाद जैसे अपराधों को अंजाम दिया जाता था. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि इन सेंटर्स में जो लोग काम करते थे, उनको जबरदस्ती रखा जाता था. इतना ही नहीं अगर कोई भागने की कोशिश करता था, तो उसकी हत्या तक कर दी जाती थी. 

कोर्ट ने सुनाई थी मौत की सजा 

गौरतलब है कि चीन की अदालत ने सितंबर 2023 में मिंग फैमिली के सदस्यों को मौत की सजा सुनाई थी. वहीं, जो आरोपियों ने फैसले के खिलाफ अपील की. लेकिन इसके बाद चीन के सुप्रीम पीपल्स कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए फांसी की सजा को मंजूरी दी थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मिंग फैमिली का नेटवर्क म्ंयामार के कोकांग क्षेत्र के क्राउचिंग टाइगर विला नाम के परिसर से जुडा रहा है. बताया जाता है कि यह नेटवर्क पूरी तरीके से एक्टिव होने की स्थिति में करीब 10,000 लोग स्कैम और अपराध से जुड़े थे. कहा जाता है कि कोकांग की राजधानी लौक्काइंग को अरबों डॉलर के स्कैम इंडस्ट्री का मुख्य सेंटर माना जाता है. 

चीन ने कैसे शुरू की कार्रवाई? 

उल्लेखनीय है कि साल 2023 में अंतरराष्ट्रीय दबाव के और लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए, इन अपराध केंद्रों के विरुद्ध एक्शन शुरू किया था. वहीं, जांच के बाद नवंबर में मिंग फैमली सदस्यों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था. हालांकि, इस फैमिली के चीफ मिंग शुएछांग हिरासत के दौरान मृत पाए गए थे. स्थानीय सरकार का कहना था कि उन्होंने आत्महत्या की, लेकिन कई लोगों ने कहा कि यह हत्या थी. इन अपराधों का दोषी मानते हुए उनके बेटे मिंग गुओपिंग और पोती मिंग झेनझेन भी फांसी दिए जाने वाले सदस्यों में शामिल रहे. हालांकि, फांसी से पहले कई सदस्यों को अपने परिवारों से मिलने की अनुमति भी दी गई थी. 

कितना कुख्यात है ये गैंग? 

ये मिंग परिवार गैंग कितना कुख्यात है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सतता है कि यह हर साल दक्षिण पूर्व एशिया में करीब 43 बिलियन डॉलर की कमाई केवल स्कैम के जरिए करता रहा है. चीन की इस गैंक के खिलाफ हुई कार्रवाई चीनी सरकार की ऑनलाइन अपराधों के खिलाफ सख्त नीति के हिस्से के तौर पर देखी जा रही है. 

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

