रमजान में पाकिस्तान की ‘नापाक’ कार्रवाई बेनकाब, संयुक्त राष्ट्र ने खोली पोल, अफगानिस्तान में 13 बेगुनाहों की मौत; मुनीर के लिए तालिबान बना नई मुसीबत!

UN mission raises concern Pakistani airstrikes in Afghanistan: रमजान के महीने में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कीं, पाकिस्तान ने कहा उन्होंने आतंकियों को मारा है. लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमलों में आम नागरिकों की जान गई है. इस घटना के बाद पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है. United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) ने अपनी जांच में बताया कि 21 और 22 फरवरी की रात अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के बेहसूद और खोगयानी जिलों में एयरस्ट्राइक की गई. शुरुआती जांच में कम से कम 13 नागरिकों की मौत और सात लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है. मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए गए हैं.

आधी रात को हुए हमले, कई इमारतों को नुकसान

संयुक्त राष्ट्र मिशन के मुताबिक, हमले सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहे. पक्तिका प्रांत के बरमल और उरगुन जिलों में भी हवाई हमले किए गए. बरमल में रात करीब 11:15 बजे एक मदरसे और पास की मस्जिद को नुकसान पहुंचा. इसके करीब 15 मिनट बाद दूसरा हमला एक निजी मकान पर हुआ, हालांकि वहां कोई मौजूद नहीं था.

एक परिवार के कई लोगों की मौत का दावा

अफगान प्रशासन ने दावा किया है कि बेहसूद इलाके में एक घर पर हुए हमले में एक ही परिवार के 20 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे. हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है. घायल लोगों को नंगरहार के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों में बढ़ा तनाव

घटना के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है. वहीं Baloch National Movement (BNM) ने भी बयान जारी कर कहा कि आबादी वाले इलाकों पर हमला अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है. विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अब उसके लिए कूटनीतिक मुश्किल बन सकती है, क्योंकि तालिबान के साथ रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण चल रहे हैं.

बढ़ सकती है अंतरराष्ट्रीय दबाव की राजनीति

UNAMA ने चेतावनी दी है कि जैसे-जैसे नई जानकारी सामने आएगी, मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. इस घटना ने एक बार फिर Pakistan और Afghanistan के बीच सीमा तनाव को दुनिया के सामने ला दिया है.