Advertisement
trendingNow13122152
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनरमजान में पाकिस्तान की ‘नापाक’ कार्रवाई बेनकाब, संयुक्त राष्ट्र ने खोली पोल, अफगानिस्तान में 13 बेगुनाहों की मौत; मुनीर के लिए तालिबान बना नई मुसीबत!

रमजान में पाकिस्तान की ‘नापाक’ कार्रवाई बेनकाब, संयुक्त राष्ट्र ने खोली पोल, अफगानिस्तान में 13 बेगुनाहों की मौत; मुनीर के लिए तालिबान बना नई मुसीबत!

Pakistani airstrikes in Afghanistan: रमजान के महीने में अफगानिस्तान में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. संयुक्त राष्ट्र मिशन ने 13 नागरिकों की मौत की पुष्टि की है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. घटना के बाद पाकिस्तान और तालिबान सरकार के बीच तनाव बढ़ गया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठने लगे हैं. जानते हैं पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 25, 2026, 02:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रमजान में पाकिस्तान की ‘नापाक’ कार्रवाई बेनकाब, संयुक्त राष्ट्र ने खोली पोल, अफगानिस्तान में 13 बेगुनाहों की मौत; मुनीर के लिए तालिबान बना नई मुसीबत!

UN mission raises concern Pakistani airstrikes in Afghanistan: रमजान के महीने में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कीं, पाकिस्तान ने कहा उन्होंने आतंकियों को मारा है. लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमलों में आम नागरिकों की जान गई है. इस घटना के बाद पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है. United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) ने अपनी जांच में बताया कि 21 और 22 फरवरी की रात अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के बेहसूद और खोगयानी जिलों में एयरस्ट्राइक की गई. शुरुआती जांच में कम से कम 13 नागरिकों की मौत और सात लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है. मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए गए हैं.

आधी रात को हुए हमले, कई इमारतों को नुकसान
संयुक्त राष्ट्र मिशन के मुताबिक, हमले सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहे. पक्तिका प्रांत के बरमल और उरगुन जिलों में भी हवाई हमले किए गए. बरमल में रात करीब 11:15 बजे एक मदरसे और पास की मस्जिद को नुकसान पहुंचा. इसके करीब 15 मिनट बाद दूसरा हमला एक निजी मकान पर हुआ, हालांकि वहां कोई मौजूद नहीं था.

एक परिवार के कई लोगों की मौत का दावा
अफगान प्रशासन ने दावा किया है कि बेहसूद इलाके में एक घर पर हुए हमले में एक ही परिवार के 20 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे. हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है. घायल लोगों को नंगरहार के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों में बढ़ा तनाव
घटना के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है. वहीं Baloch National Movement (BNM) ने भी बयान जारी कर कहा कि आबादी वाले इलाकों पर हमला अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है. विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अब उसके लिए कूटनीतिक मुश्किल बन सकती है, क्योंकि तालिबान के साथ रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण चल रहे हैं.

बढ़ सकती है अंतरराष्ट्रीय दबाव की राजनीति
UNAMA ने चेतावनी दी है कि जैसे-जैसे नई जानकारी सामने आएगी, मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. इस घटना ने एक बार फिर Pakistan और Afghanistan के बीच सीमा तनाव को दुनिया के सामने ला दिया है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Pakistani airstrikes

Trending news

जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
Tamil Nadu news
जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नबीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नबीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM मोदी की इजराइल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
PM Modi Israel visit
PM मोदी की इजराइल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
'हम कर रहे थे प्रदर्शन..',महिला BLO ने दर्ज कराई अधिकारी के समर्थकों के खिलाफ शिकायत
West Bengal news
'हम कर रहे थे प्रदर्शन..',महिला BLO ने दर्ज कराई अधिकारी के समर्थकों के खिलाफ शिकायत
NCERT किताब मामले में CJI ने कहा- किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं
NCERT book
NCERT किताब मामले में CJI ने कहा- किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
Tamil Nadu Assembly elections
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
PM मोदी की इजराइल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
PM Narendra Modi Israel Visit
PM मोदी की इजराइल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
state name
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
pm modi israel visit 2026
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
T-20 World Cup
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?