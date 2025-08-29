भारत के पड़ोसी देश में मचा हाहाकार, स्कूलों में बच्चों से ज्यादा हो गए टीचर्स, सरकार ने पीटा माथा

China School: भारत का पड़ोसी देश चीन इस समय लगातार गिरती जन्मदर के चलते काफी परेशान है. हाल ही में यह मुद्दा फिर से तब चर्चा में जब आया जब एक स्कूल में छात्रों की संख्या टीचर्स से भी कम हो गई है. शंघाई के एक प्राइमरी स्कूल इस साल सिर्फ 22 छात्र ही बचे हैं, जबकि स्कूल पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 23 है. यह चीन में तेजी से घटती जन्मदर का असर है, जो अब शिक्षा व्यवस्था पर साफ दिखने लगा है.

क्यों घट रही स्कूलों में छात्रों की संख्या?

यह स्कूल शंघाई में पुडोंग जगह पर मौजूद है, जिसका नाम 'Sanqiao Primary School' है. हालांकि स्कूल में बच्चों की कम तादाद होने के पीछे की वजह सिर्फ घटती जन्मदर नहीं है, बल्कि एक वजह यह भी है कि स्कूल आस-पास की कई रिहायशी कॉलोनियां हाल ही में तोड़ दी गईं और लोग दूसरी जगह चले गए. हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जन्मदर की वजह से छात्रों की संख्या कम है. क्योंकि इसी वजह से अब तक हजारों स्कूलों पर ताला टंग गया है.

SCMP की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में अकेले 20000 से ज्यादा किंडरगार्टन (नर्सरी/प्री-स्कूल) बंद हो गए और 50 लाख से ज्यादा बच्चों की संख्या घट गई.

शंघाई में 2024 में पहली कक्षा में 1.71 लाख बच्चों का एडमिशन हुआ, जो पिछले साल से 30000 (लगभग 15 फीसद) कम है.

ऐसे ही हालात ग्वांगझोऊ के भी हैं, यहां 2024 में 2.40 लाख बच्चों ने दाखिला लिया था, जो पिछले साल की तुलना में 32400 (लगभग 12 फीसद) कम है.

चीन में क्यों घट रही जन्मदर

चीन ने 2016 में 'दो बच्चों' की पॉलिसी लागू की थी. उस समय चीन में जन्मदर 13.57 प्रति हजार थी. जबकि 2024 में यह आंकड़ों लुढ़ककर 6.77 पर पहुंच गया है.

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स?

इसको लेकर शिक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि अगले साल से इसका असर और व्यापक तौर पर दिखेगा. SCMP के अनुसार शिक्षा विशेषज्ञ शियोंग बिंगची का कहना है कि अभी सबसे बड़ा असर प्री-स्कूल पर दिख रहा है लेकिन अगले साल से प्राथमिक शिक्षा भी गहरी चोट महसूस करेगी. उनके मुताबिक आने वाले समय में छोटी क्लासें ही सामान्य होंगी.