Advertisement
trendingNow12994483
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

'सत्ता और सलामी की डील'! पाकिस्तान के संविधान में ऐसा संशोधन जिसने लोकतंत्र को हिला दिया

Pakistan 27th Constitutional Amendment: पाकिस्तान अपने संविधान में 27वीं बार संशोधन करने जा रही है, जिसको केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इस संशोधन की बदौलत एक बार फिर पाकिस्तान सत्ता की सेना को सलामी के आरोप लगते आ रहे हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 09, 2025, 08:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'सत्ता और सलामी की डील'! पाकिस्तान के संविधान में ऐसा संशोधन जिसने लोकतंत्र को हिला दिया

27th Constitutional Amendment: पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक सेना देश की रक्षा के लिए है, न कि राजनीति चलाने के लिए लेकिन पिछले सात दशकों का इतिहास बताता है कि वहां वर्दी हमेशा संसद से ऊपर रही है. यह सवाल एक बार फिर इसलिए उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान के संविधान के 27वें संशोधन में कुछ ऐसे प्रस्ताव दिए गए हैं जो गैरमामूली नहीं हैं. 

पाकिस्तान की संघीय कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद संसद के ऊपरी सदन यानी सीनेट में 27वें संवैधानिक संशोधन का मसौदा पेश किया गया है. इसमें फौज से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 243 में बदलाव, एक नई संवैधानिक अदालत की स्थापना और हाई कोर्ट के जजों के तबादले से जुड़ी व्यवस्थाओं पर सुझाव शामिल हैं. यानी यह संशोधन सेना की भूमिका, अदालतों की संरचना और जजों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित बदलावों पर केंद्रित है. हर जगह चर्चा यही हो रही है कि सत्ता पर वर्दी हावी है.

27वें संशोधन में आजीवन होगा फील्ड मार्शल

इस संशोधन में पाकिस्तान के मौजूदा सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को सरकार ने ‘फील्ड मार्शल’ का दर्जा देने का फैसला किया है और सबसे खास बात ये है कि यह आजीवन रैंक होगी. यानी भले ही वे रिटायर हो जाएं, उनका दर्जा बना रहेगा. इसे कुछ विशेषज्ञ 'सत्ता और सलामी की डील' कह रहे हैं. जहां लोकतंत्र से ज्यादा ताकत उस वर्दी को दी जा रही है जो असल में जनता की चुनी हुई सरकार के अधीन होनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

मॉर्शल लॉ के दौरान रौंदा गया संविधान

पाकिस्तान में अब तक चार बार सीधा सैन्य शासन लगाया जा चुका है. अयूब खान, याह्या खान, जिया-उल-हक और परवेज मुशर्रफ के दौर में. हर बार संविधान को या तो सस्पेंड किया गया या नया संविधान लाया गया. अब जनरल आसिम मुनीर को ‘फील्ड मार्शल’ बना देने का मतलब है कि सेना प्रमुख को न सिर्फ सेना के अंदर बल्कि राजनीति में भी एक स्थायी शक्ति-केंद्र बना दिया गया है.

पाकिस्तान में मार्शल लॉ के दौर

क्रम वर्ष / अवधि सैन्य शासक सत्ता में आने का तरीका
1 1958–1969 जनरल मुहम्मद अय्यूब खान राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा द्वारा संसद भंग; अय्यूब खान ने सत्ता संभाली
2 1969–1971 जनरल याह्या खान अय्यूब खान के इस्तीफे के बाद सेना प्रमुख ने नियंत्रण लिया
3 1977–1988 जनरल जिया-उल-हक प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार का तख्तापलट
4 1999–2008 जनरल परवेज मुशर्रफ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बर्खास्त कर सत्ता पर कब्जा

सेना को 'आजीवन सलामी'

इस रैंक की खासियत यह है कि यह किसी तय अवधि तक सीमित नहीं होती. भारत या अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में किसी भी आर्मी चीफ का कार्यकाल तय होता है. यानी तीन साल, चार साल या उम्र सीमा तक लेकिन ‘फील्ड मार्शल’ की रैंक को पाकिस्तान सरकार संविधान में स्थायी दर्जे के रूप में जोड़ना चाहती है. सवाल यह है क्या पाकिस्तान का यह कदम सेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश है? कई विश्लेषकों का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार ने सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए सेना को 'आजीवन सलामी' दे दी है.

भारत-पाकिस्तान, दो अलग-अलग सोच

भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही दिन आजाद हुए लेकिन दोनों की संवैधानिक यात्राएं बिल्कुल अलग दिशा में चलीं. एक तरफ भारत ने लोकतंत्र को अपना धर्म बनाया तो दूसरी तरफ पाकिस्तान बार-बार सत्ता और वर्दी के संघर्ष में उलझता रहा. नतीजा यह कि भारत में संविधान संसद की शक्ति से मजबूत होता गया, जबकि पाकिस्तान में वर्दी का दबदबा संवैधानिक ढांचे पर हावी रहा.

भारत ने जनता के हित में किए संशोधन

भारत ने 1950 में अपना स्थायी संविधान लागू किया. दुनिया का सबसे लंबा और सबसे लोकतांत्रिक दस्तावेज. इसकी आत्मा संसद के भीतर बहस, सहमति और संशोधन से जिंदा रही. देश में अब तक 106 संवैधानिक संशोधन हुए हैं. जिनमें पंचायती राज (73वां), शिक्षा का अधिकार (86वां), जीएसटी (101वां) और EWS आरक्षण (103वां) जैसे बदलाव शामिल हैं. ये संशोधन इस बात का सबूत हैं कि भारत में संविधान सत्ता नहीं, जनता की जरूरतों से चलता है

वहीं पाकिस्तान में कहानी उलटी है. 1947 से 1973 तक देश बिना स्थायी संविधान के चला और जब संविधान आया भी तो उसे बार-बार मार्शल लॉ की छाया ने घेर लिया. 1973 के संविधान में अब तक 26 संशोधन हुए हैं. जिनमें से कई सत्ता-संतुलन की लड़ाई से जुड़े हैं.

पाकिस्तान के प्रमुख संविधान संशोधन

संशोधन संख्या वर्ष किसके दौर में मुख्य उद्देश्य / प्रभाव
4वां 1975 जुल्फिकार अली भुट्टो न्यायपालिका की शक्तियां सीमित, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी वैध
8वां 1985 जनरल जिया-उल-हक राष्ट्रपति को संसद भंग करने का अधिकार
13वां 1997 नवाज शरीफ राष्ट्रपति की संसद भंग करने की शक्ति खत्म
14वां 1997 नवाज शरीफ सांसदों को पार्टी लाइन के खिलाफ वोटिंग से रोका गया
17वां 2003 जनरल परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति को फिर से संसद भंग करने की शक्ति
18वां 2010 यूसुफ रजा गिलानी राष्ट्रपति से अधिकार संसद को लौटाए गए; प्रांतों को अधिक स्वायत्तता
21वां 2015 नवाज शरीफ आतंकवाद मामलों के लिए मिलिट्री कोर्ट्स की स्थापना
23वां 2017 नवाज शरीफ मिलिट्री कोर्ट्स की अवधि दो वर्ष बढ़ाई गई
25वां 2018 शाहिद खाकान अब्बासी फ़ाटा का ख़ैबर पख्तूनख्वा में विलय
26वां 2019 इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा सीटें बढ़ाईं

'रिसेट बनाम रिफॉर्म'

भारत में संविधान की रक्षा अदालतों, संसद और जनता तीनों ने की. सुप्रीम कोर्ट ने “बेसिक स्ट्रक्चर” सिद्धांत देकर संसद को भी सीमित किया कि कोई भी संशोधन संविधान की आत्मा को नहीं बदल सकता. इसके उलट पाकिस्तान में न्यायपालिका कई बार राजनीतिक या सैन्य दबाव में झुकी. चाहे 1958, 1977 या 1999 के तख्तापलट हों. यही वजह है कि वहां संविधान को लगातार 'रीसेट' किया गया, जबकि भारत में इसे 'रिफॉर्म' किया गया. असल में यही फर्क दोनों लोकतंत्रों की परिपक्वता को दिखाता है. भारत में वर्दी ने संविधान के सामने झुकना सीखा, पाकिस्तान में संविधान को वर्दी के सामने झुकना पड़ा.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

गांधी सरनेम होने से कोई महान नहीं होता...NCP नेता ने प्रियंका गांधी को किस पर घेरा?
Gandhi surname
गांधी सरनेम होने से कोई महान नहीं होता...NCP नेता ने प्रियंका गांधी को किस पर घेरा?
किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नतीजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया
vote Chori
किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नतीजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया
दिल्ली में जीरो तो मुंबई में सिर्फ 8, डॉग शेल्टर होम ही नहीं तो कुत्ते रखेंगे कहां?
Stray dogs
दिल्ली में जीरो तो मुंबई में सिर्फ 8, डॉग शेल्टर होम ही नहीं तो कुत्ते रखेंगे कहां?
कंपकंपाती सर्दी का जल्द होगा अटैक, कोहरे को लेकर हो जाएं अलर्ट, कितना तंग करेगी ठंड
Weather
कंपकंपाती सर्दी का जल्द होगा अटैक, कोहरे को लेकर हो जाएं अलर्ट, कितना तंग करेगी ठंड
अंगोला पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
Droupadi Murmu
अंगोला पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
Lal Krishna Advani
पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
Gujarat
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
Gujarat
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
कच्छ में बड़ा ट्रेन हादसा टला, भुज से बरेली जा रही रेल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग
Train
कच्छ में बड़ा ट्रेन हादसा टला, भुज से बरेली जा रही रेल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग
'सफेद कोट' की आड़ में लोगों की जान लेने की तैयारी में था आदिल? कैसे आ गया पकड़ में
jammu kashmir news
'सफेद कोट' की आड़ में लोगों की जान लेने की तैयारी में था आदिल? कैसे आ गया पकड़ में