15 साल की लड़की के पेट से निकला 2Kg का बालों का गुच्छा, 6 साल से खा रही थी अपने हेयर

2Kg Hairball in girl Stomach: कुछ लोगों को नाखुन चबाने की आदत होती है, तो कुछ लोग कपड़ा, धागे या मिट्टी खाते हैं, बहुत कम सुना है कि लोग बाल भी खाते हैं. हाल ही में डॉक्टरों ने एक नाबालिग लड़की के पेट के अंदर से 6 किलो बालों को गुच्छा निकाला है. बताया जा रहा है कि यह लड़की पिछले 6 वर्षों से अपने ही बाल नोच-नोचकर खा रही थी.

6 महीने से नहीं हुए पीरियड्स

महज 15 साल की यह लड़की मध्य चीन के हेनान के राज्य में रहती है. लड़की का उपनाम निनी है, गिनी अपनी मां के साथ पड़ोसी प्रांत हुबेई के वुहान चिल्ड्रन हॉस्पिटल गई थी. चीन की सरकारी न्यूज वेबसाइट ने हुबेई डेली की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि लड़की बहुत दुबली-पतली थी, उसकी लंबाई 1.6 मीटर थी, लेकिन वजन सिर्फ 35 किलो था. इसके अलावा उसे छह महीने से मासिक धर्म (पीरियड्स) नहीं हुआ था.

पेट में दर्द के चलते नहीं खा पा रही थी खाना

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया कि गिनी ने अपनी मां को बताया था कि उसके पेट में तेज दर्द हो रहा है. दर्द इतना भयंकर था कि वो उसके चलते कुछ भी नहीं कर पा रही थी, यहां तक कि खाना भी नहीं खा पा रही थी. जिसके बाद गिनी की मां उसे अस्पताल लेकर गई.

6 वर्षों से अपने ही बाल खा रही थी लड़की

रिपोर्ट में कहा गया है कि निनी को गंभीर एनीमिया भी था. लड़की की मां ने डॉक्टरों को बताया कि लड़की छह साल से अपने बाल खा रही थी. डॉक्टरों ने पाया कि उसके पूरे पेट में बाल और खाने के बचे हिस्सों से बना एक 'बाल का गोला' जमा हुआ था. डॉक्टरों ने जब उसके पेट से बालों को बाहर निकाला तो सभी देखकर हैरान रग गए.

जयपुर में भी लड़की के पेट से निकाला बालों का गुच्छा

इससे पहले एक ऐसा ही मामला जयपुर के सवाई मान सिंह (SMS) अस्पताल में भी सामने आया था. यहां 14 साल की बच्ची के पेट से 210 सेंटीमीटर लंबा गुच्छा बाहर निकाला था. उस वक्त बताया गया था कि यह पेट से निकाले गए बालों में सबसे लंबा गुच्छा था. इससे पहले यह रिकॉर्ड 180 सेंटीमीटर दर्ज था.

पेट में दर्द और उल्टी हो रही थी

जयपुर अस्पताल में जिस लड़की के पेट से बालों को गुच्छा निकाला गया था वह उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली थी. 14 साल यह लड़की लगभग एक महीने से पेट में दर्द और उल्टी की वजह से परेशान थी. जब डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि उसके पेट में एक बेहद सख्त और लंबा पिंड है.