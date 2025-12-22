बलूचिस्तान बना पाकिस्तानी आर्मी के लिए कब्रिस्तान! 6 पाकिस्तानी सैनिक को बमों से उड़ाया, BLA ने डंके की चोट पर ली हमले की जिम्मेदारी

Advertisement
6 Pakistani soldiers killed in Balochistan: बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने शनिवार को घोषणा की कि उसके लड़ाकों ने बलूचिस्तान के क्वेटा, कच्छी और केच जिलों में तीन अलग-अलग हमलों में पाकिस्तानी सेना के छह सैनिकों को मार गिराया है. यह जानकारी द बलूचिस्तान पोस्ट (TBP) की रिपोर्ट में दी गई है.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 22, 2025, 01:56 PM IST
BLA claim responsibility  killed Pak Army: बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने बलूचिस्तान के विभिन्न इलाकों में तीन अलग-अलग हमलों में पाकिस्तानी सेना के 6 सैनिकों को मार गिराया है. BLA ने इन हमलों की जिम्मेदारी डंके की चोट पर ली है, जिससे इलाके में विद्रोह की आग एक बार फिर भड़क उठी है. ये हमले बलूचिस्तान में चल रहे लंबे संघर्ष का हिस्सा हैं, जहां बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं.

क्वेटा में IED हमला
BLA के प्रवक्ता जीयंद बलूच ने एक सार्वजनिक बयान में कहा कि शुक्रवार को क्वेटा के बाहरी इलाके दघारी में रिमोट-कंट्रोल्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) से हमला किया गया. निशाना वे सैन्य कर्मी थे जो रेलवे ट्रैक की सफाई के बाद एकत्रित हुए थे. इस धमाके में चार सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. धमाका दघारी क्रॉस के पास शेरदिल स्टॉप के निकट हुआ, जिसका असर रेलवे ट्रैक साफ करने वाली टीम पर पड़ा. शुरुआती रिपोर्टों में कई लोगों के मारे जाने या घायल होने की खबर आई थी.

कच्छी जिले में दूसरा हमला
उसी शाम कच्छी जिले के धादर क्षेत्र के कलामुद्दीन इलाके में दूसरा हमला हुआ. BLA के दावे के अनुसार, लड़ाकों ने ऑटोमैटिक हथियारों और रॉकेट से सैनिकों पर तब हमला किया जब वे अपनी पोस्ट से बाहर निकल रहे थे. इससे पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ. 

केच जिले में तीसरा हमला
शुक्रवार देर रात केच जिले के कुलाग क्षेत्र के सामी में पाकिस्तानी सेना की एक पोस्ट को निशाना बनाया गया. BLA ने कई रॉकेट और ऑटोमैटिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे दो पाकिस्तानी सैनिक मारे गए. इसके अलावा अन्य नुकसान और संपत्ति को क्षति पहुंची. 

BLF ने भी कई हमलों की जिम्मेदारी ली
इस बीच, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (BLF) ने 18 से 20 दिसंबर के बीच नुश्की, टंप और दश्त में चार अलग-अलग हमलों की जिम्मेदारी स्वीकारी है. BLF प्रवक्ता मेजर ग्वाहरम बलूच के मुताबिक, 18 दिसंबर को नुश्की के ज़रीन जंगल क्षेत्र में IED से पाकिस्तानी सेना की एक गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें तीन सैनिक मारे गए और दो घायल हुए. गाड़ी पूरी तरह नष्ट हो गई. 19 दिसंबर को टंप के मालंत इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान पाकिस्तानी सेना के क्वाडकॉप्टर ड्रोन को मार गिराया गया. बाद में मालंत में ही एक सैन्य कैंप पर ग्रेनेड लॉन्चर से हमला किया, जिससे सेना को जान-माल का नुकसान हुआ. उसी दिन दश्त के शाय ज़ंगी इलाके में यूफोन मोबाइल टावर के उपकरणों में आग लगाकर नष्ट कर दिया गया, क्योंकि इसका इस्तेमाल निगरानी के लिए किया जा रहा था.

सिंध में BRG का हमला
बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स (BRG) ने सिंध प्रांत के हैदराबाद जिले के भीत शाह इलाके में एक पुलिस स्टेशन पर हैंड ग्रेनेड से हमले की जिम्मेदारी ली है. BRG प्रवक्ता दोस्तैन बलूच ने कहा कि इस हमले से पुलिस को जान और माल का नुकसान हुआ. संगठन ने स्पष्ट किया कि ऐसे ऑपरेशन बलूचिस्तान की आजादी तक जारी रहेंगे. ये हमले बलूचिस्तान में चल रहे विद्रोह का हिस्सा हैं, जहां अलगाववादी संगठन पाकिस्तानी सेना और बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं. 

