पाकिस्तान-चीन

पाकिस्तान में कुदरत का ऐसा कहर, भारी बारिश से 800 से ज्यादा की गई जान; तबाही में डूबे घर-स्कूल

Pakistan Damage Due To Heavy Rain: पाकिस्तान में बारिश से इस साल काफी तबाही मची है, जिसमें कम से कम 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 1000 से ज्यादा घायल हुए हैं.

Nov 19, 2025, 07:29 AM IST
पाकिस्तान में कुदरत का ऐसा कहर, भारी बारिश से 800 से ज्यादा की गई जान; तबाही में डूबे घर-स्कूल

Pakistan News: पाकिस्तान में इस साल बारिश से काफी तबाही मची है. प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (PDMA) की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 के पहले 9 महीनों  में खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत में हुई विनाशकारी बारिश में 631 लोगों की मौत हुई. PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बारिश के चलते हुई जनहानी की एक रिपोर्ट जारी कर कहा कि इस साल सितंबर 2025 तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 631 लोगों की मौत हुई, जबकि 429 लोग घायल हुए. 

बारिश से इतने लोग मरे  

पाकिस्तानी न्यूज मीडिया 'ARY न्यूज' ने PDMA के हवाले से बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बाढ़ से हुई घातक घटनाओं में 202 पुरुष, 190 महिलाओं और 239 बच्चों की मौत हुई. भारी बाढ़ के चलते 207 पुरुष, 86 महिलाएं और 145 बच्चे घायल हुए हैं. PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ और बारिश से जुड़ी आपदाओं में 7,153 पशुधन मारे गए. इस बीच प्रांत के कई जिलों में 3,798 घर क्षतिग्रस्त हुए.  

घर-स्कूल सब बर्बाद 

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत में हुई बारिश से 1,089 घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए, जबकि 2,700 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए. इसके अलावा PDMA की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 796 स्कूल भवन भी क्षतिग्रस्त हुए, 166 इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गईं और 593 स्कूल कैंपस आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए. इस साल मानसून के मौसम में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में व्यापक बारिश, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ ने जमकर कहर बरसाया है. 

बाढ़ से पाकिस्तान में हाय तौबा 

पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के आंकड़ों के मुताबिक 25 जून 2025 को मानसून का मौसम शुरू होने के बाद से, देश भर में बारिश से संबंधित घटनाओं और अचानक आई बाढ़ में कम से कम 853 लोग मारे गए हैं और 1,000 से अधिक घायल हुए हैं. मानसून की बारिश जो आमतौर पर हर साल जून और सितंबर के बीच होती है, देश के बड़े हिस्से को प्रभावित करती रहती है. 'डॉन' के अनुसार जून के अंत से इन बारिशों ने बाढ़, भूस्खलन और विस्थापन के जरिए भारी विनाश किया है, खासकर कमजोर और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जहां ड्रेनेज सिस्टम खराब है. 

